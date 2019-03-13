الفتح: البرلمان ينتظر تقريرا من الحكومة للمضي بتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية

2019/03/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف الفتح أن البرلمان ينتظر تقريرا من الحكومة للمضي بتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من البلاد.

النائب عن التحالف محمد البلداوي، أوضح، أن ذلك الملف اصبح من الحتميات، وسيتم العمل عليه بطريقة لاتضع الحكومة في موقف محرج.

واوضح، أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة فالح الفياض للذهاب الى القواعد الاميركية ومعرفة العدد الحقيقي للقوات المتواجدة.

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