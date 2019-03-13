سائرون يعلن انتهاء أزمة مرشح وزارة الداخلية

2019/03/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تحالف سائرون ان مباحثاته مع الفتح أنهت أزمة مرشح وزارة الداخلية في حكومة عادل عبد المهدي، وان تقديم أسماء مرشحي الوزارات المتبقية سيكون خلال الأسبوع المقبل.

رائد فهمي النائب عن التحالف اوضح ان اللقاءات والتفاهمات بين سائرون والفتح وصلت إلى مراحلها النهائية وقد يسفر عنها الاتفاق على تسمية الوزارات الأمنية، مبينا ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا وثيقا بين الأطراف السياسية من اجل تشريع قوانين تخص البرنامج الحكومي.

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