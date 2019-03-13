أكادميون يثنون على جهود العتبة الحسينية المقدسة .

2019/03/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنى اكادميون على جهود العتبة الحسينية المقدسة في مواكبة حركة التطور في تأليف وتحقيق وطباعة الكتب .وكذلك بتنوع إصداراتها الفكرية والثقافية التي تلبّي طموح الطلبة الأكاديميّين.حيث قال الأستاذ (محمد المسعودي) مسؤول جناح العتبة الحسينية المقدسة "لقد شاركت العتبة الحسينية المقدسة في معرض الكتاب الإسلامي الذي تُقيمه جامعة وارث الأنبياء بالتعاون مع جامعة كربلاء، والذي يُقام ضمن فعاليات مؤتمر عاشوراء الثقافي السنوي الذي ترعاه العتبة الحسينية المقدسة حيث يستمر المعرض لمدة ثلاثة ايام.

حيث بيّن عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة وارث الأنبياء الدكتور (طلال الكمالي): "إنّ المعرض تميّز بنتاجاته الفكرية والثقافية التي تلبّي طموحات الطلاب، وكذلك تميّزت بأسعارها المدعومة و أنه يهدف لإشاعة وتسويق الكتاب الإسلامي بصورة تتناسب مع فكر الإسلام، وإنّ هنالك أزمة حقيقية يجب الالتفات إليها مضيفاً اننا بحاجة الى معرفة فنّ التسويق لنشر الفكر الإسلامي المتمثل بمدرسة أهل البيت عليهم السلام الى خارج العراق .



حيث ان الكتاب الاسلامي موجود على رفوف المكاتب في محافظة كربلاء و النجف .

اوضح أحد الطلبة في جامعة الوارث قائلاً: "تميّز جناح العتبة الحسينيّة المقدسة بمجموعة من الإصدارات الفكرية والثقافية بعناوين جذّابة ومهمّة، تُجيب على كثير من الأسئلة التي تدور بين الشباب اليوم، وتروي عطشهم الفكري في زمن التحدّيات المعاصرة.

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