2019/03/13 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، الاربعاء، إرتفاعا طفيفا بسعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي.

ووصل سعر صرف مائة دولار أمريكي اليوم (13 اذار 2019) إلى 120,000

وفيما يلي سعر صرف العملات الاخرى مقابل الدينار العراقي والدولار الامريكي:

بورصة بغداد الكفاح

120.000

صيرفات بغداد

119.250

120.250

بورصة البصرة

120.050

بورصة اربيل

120.050

بورصة الموصل

120.100

التومان الإيراني

1290 /100$

الليرة التركية

546 /100$

الليرة السورية

53,400 /100$

سعر برميل نفط خام برنت

67.03 $

سعر برميل نفط خام البصرة خفيف

69.07 $

سعر مثقال الذهب في العراق بالدينار العراقي

عيار 24

250.000

عيار 21

219.000

سعر اونصة الذهب عالميا

1,307.26 $

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اسعار العملات والذهب في عدد من بوصات العراق) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اسعار العملات والذهب في عدد من بوصات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).