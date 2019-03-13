تعرف على اسعار العملات والذهب في عدد من بوصات العراق

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، الاربعاء، إرتفاعا طفيفا بسعر صرف الدولار الاميركي مقابل الدينار العراقي.
ووصل سعر صرف مائة دولار أمريكي اليوم (13 اذار 2019) إلى 120,000
وفيما يلي سعر صرف العملات الاخرى مقابل الدينار العراقي والدولار الامريكي:
بورصة بغداد الكفاح
120.000
صيرفات بغداد
119.250
120.250
بورصة البصرة
120.050
بورصة اربيل
120.050
بورصة الموصل
120.100
التومان الإيراني
1290 /100$
الليرة التركية
546 /100$
الليرة السورية
53,400 /100$
سعر برميل نفط خام برنت
67.03 $
سعر برميل نفط خام البصرة خفيف
69.07 $
سعر مثقال الذهب في العراق بالدينار العراقي
عيار 24
250.000
عيار 21
219.000
سعر اونصة الذهب عالميا
1,307.26 $
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