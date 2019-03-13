2019/03/13 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاتحاد الاسيوي يشيد بملف نادي القوة الجوية الرياضي

13/03/2019 20:24:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاربعاء ، بملف نادي القوة الجوية الرياضي وذلك بعد الزيارة التي قام بها إلى مقر النادي لمشاهدة شروط التراخيص على ارض الواقع.

وضمت لجنة التراخيص الاسيوي، الهندي مهجان رئيس دائرة تراخيص الأندية في الأتحاد الأسيوي ونائبه جايسنك، بصحبة رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم منعم الربيعي، ومدير التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم سيف عادل القصاب، وكذلك مقرر اللجنة ضياء عبد الحسين.

وكان باستقبال لجنة التراخيص، كل من امين سر الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي ومدير الادارة كامل درباش ومدير التراخيص علي عبد الواحد.





وذكر النادي في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "ملف التراخيص في نادي القوة الجوية الرياضي نال إعجاب لجنة التراخيص الآسيوية، بعد الاطلاع على كافة البيانات الرسمية للنادي المالية والإدارية والقانونية وكذلك الشهادت التدريبية لجميع المدربين في الفريق".

واضاف "أشادت لجنة التراخيص بالعمل الإعلامي للنادي من خلال امتلاك النادي موقعا رسميا عبر الويب، تتم من خلالها أرشفة إنجازات وإحصائيات الفريق وتحديث معلومات الفريق اول بأول، فضلاً عن وجود مواقع رسمية للنادي في مواقع التواصل الإجتماعي".

وتابع البيان "أطلعت اللجنة على مشروع المدينة الرياضية لنادي القوة الجوية، والذي من المؤمل ان تتم المباشرة به بعد الحصول على الموافقات الرسمية"

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