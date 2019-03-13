2019/03/13 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروان الاشتراكي

بعد يوم طويل من الصمت سئل احمد....



عدنان هل انت جائع؟ لم يأبه له عدنان وكان غير مباليا لانه اعتاد على هذا الوضع.



وكرر احمد السؤال.

شتمه عدنان وماذا افعل لك هل انا (خلفتك وابتليت بيك)..



لم يتعجب احمد، اذ ان عدنان لم يتناول الطعام ايضا وهو يعرف ان سبب غضبه هو ايضا بسبب جوعه.



ولكن الفرق هو ليس انا وحدي جائع بل عائلتي ايضا.

تنفس قليلا بوجع حيث ان فراغ من الصمت طغى ولابد من ملئه مهما كانت الخسائر.

لم يكن هنالك شيء يقال اذ ان الحالة تتكرر.



تبادلا رفضهما للعالم وكفرا به تكرارا ومرارا.

عدنان لا تكفر؟ فلا ينفع هذا لا " السب ولا الشتم سيجلبان الحظ ( ابتسم ).



قهقه عدنان كعادته ضحكات بلا روح وغير صادقة كانها صرخات لاتجد طريقها بعد...



تشبه تساؤلات حشرة عاكفة التي لا تبتسم.

فهي محبوسة كما هذا العالم الصغير.



بين اجسادهما ومكانهما.



ان العالم صغير جدا بالضبط ماذا سنفعل:

ربك موجود" كعادته عدنان لايؤمن باي شيء يقوله او يسمعه...



اذ انه اكتفى من الكلمات والاوهام .لقد باتت الاشياء والسلع اكثر تقديسا منا.



ونحن مخلوقات بائسة.



لم يخلقها احد واشيائنا ايضا بائسة كما هي احلامنا .

لاشيء يضطرنا لان نكون جديين.



الكرامة الاحترام .



الجدية فقط عندما يتحاسب الناس ويتعاملون مع المال والاشياء.



الاحلام هي شيء ما ربما (قندرة)...

ابتسم احمد وهو ينتظر استرسال عدنان كعادته و يرفض العالم رفضا ليس بيده بل بسبب رفض العالم له.

هل تملك ثمن قدحين من الشاي ..؟

قال احمد حتى (كروة) لا املك.؟ .انها زوجتي"

لقد ضربتها وتركت الدار...



ان الحياة ليلة طويلة جدا في عمر طويل جدا .حيث كل مشغلتنا الدار والطعام.



ماذا تريد وكيف ضربتها .

تريد ملابس للعيد؟ العيد وهل مازال هنالك عيد ..

ماذا بك ياعدنان الا تعلم ان لدي اطفال صغار: قال عدنان واني (شعندي عتاوي)..



اكبر خطأ ندركه دائما وجريمة تتكرر ولابد منها بسبب تناقضات الحياة, هي الزواج.

اننا نبحث عن العمل " وما ان نعمل نحرم انفسنا من ابسط ادوات الترفيه في سبيل مشروع هائل....



(ههههه) الزواج ..

ستفتح الحياة منفذا ما.



لم يستسيغ احمد كلام عدنان بالرغم من انه احيانا يشعر بالارتياح.



وذلك بسبب مشاركة عدنان له وهم متشابهون بالجوع والعوز ولكن تفسيراتهم للحياة تختلف.

اه اه اه وانفاس حارة اختلطت مع سماء تموز ببغداد وبشهر كئيب حيث يذكرك بالصحراء والجفاف.

اردوغان هتلر العصر يقطع الماء.



كانه قفز من حلم سيء . وسنخرج غدا للسفارة التركية " .



نبيل التركية ؟ (الله وكيلك على صندوق مي بارد يشترون) المتضاهريين.(شني السالفه )" ..

قال احمد العراقيين سيثورون...

(ههههه) عدنان: كعادته انك تنتقل من انت وليس من الواقع.



فالناس لاتشبهك وحتى اللحضة تلك هي ليس انت, بل كلمات تعوضك عن الجفاف.انا بالنسبة لي تنبئت (بالتانكي) وبدلته , ومستعد للجفاف كما نحن مستعدين للجوع.



فالعراق الجديد عراق وحفرة ومقبرة للجياع والقديم كان مقبرة للافواه .



ونحن نعيش بين مقبرتين وجيليين .



شيء من كل شيء ؟

كان عدنان يردد اغنية (ولك يابه ولك بويه)

وهو يتذكر عندما كان يلتحق للموت والسفر بجبهات القتال والاوامر والخوف ورغم رفضه المطلق الا انه كان حتى لا يتحدث مع احد ابدا .



واغلبهم صامتيين لكن افعالهم كبيرة.



كانو يهربون.والهارب كان بطلا.



لكن كل الهاربيين عادوا.



لا مفر من العراق .كما المهاجريين يعودون الان .لا مفر فالعالم صغير.



ويعبث به مجموعة من المتعجرفيين....

الم اقل لك ذلك يا احمد ان العالم قرية صغيرة ..

اسماء بنتي؟ مابها يانبيل .



لقد ضربتها بالامس فهي تطلب اشياء لااستطيع ان اوفرها لها .



وماذا طلبت هذه المرة, لااعرف لكنها طلبات كالعادة كتب (وقنادر) ومصروف يومي ضروري لكل فتاة..

طبعا حقها وكالعادة انت لاتلبي لها شيء.



نظر الينا وكانه يعاتبنا ليبرر مشاعره ووجعه ومسؤليته اتجاه عائلته.

ثقوا اصدقائي انا لااحتاج سوى 7الاف يوميا .اكون جدا سعيدا .



لماذا ماركس؟ هكذا يطلق صراخه فهو يعاتب الوعي الذي سببه له ماركس.



كم (فكر ) وليس مفكر هذا الفيلسوف.صرخ احمد : ليس فيلسوفا بل ثائرا عظيما .

واسترسل يتحدث عن ماركس واخرين كما كتبوا عنه ,

دعنا يااحمد نتعرف على ماركس من خلال نبيل.

قال وماذا يفتهم نبيل جائع، قهقهنا وكانت ابتسامة نبيل خفيفة تنم عن رفضها للاهانة التي لحقته وكالعادة سارع عدنان ليغطي على هذا الحوار المتكرر والذي لاينتهي.

اذ ان حياتنا اليومية كما قال ماركس بالفعل هي تامين الخبز والسكن والملبس.



ورغم ان العالم جميل ووفرة وتطور وتقنيات وقرية واحده وبنوك وموسيقى الا انه بالنسبه لنا قبيح وغريب ومغترب فكلما يتطور العالم كلما نجوع اكثر وكلما يغتني الاخرين نعاني نحن .



وكلما يبتسم الاخرون نغط بحزن عدمي.

خيالنا مجرد فردي لايرتبط بخيال الاخرين.



غرباء مع ذاتنا ولانعي عالمنا او ذاتنا.

كاننا صدفة بعمر الصفر لاتاريخ لها .



هكذا لانبقى ولانغادر ولكن كاننا اشباح.



ربما هكذا كان نبيل يقول كاننا في الجحيم الان او مرحلة ماقبل الجحيم.

حيث الجحيم ينتظرنا.

بدأ عدنان يتحدث بتبعثر ..



وكان نبيل يتسائل ودائما يريد ان يفهم من عدنان .



(ماكو لفه ملابس للعيد منا منا؟)

لاياصديقي ربما؟ في مكان ما ربما وراء العيد فالزمن يتحرك داخل الحركة وتناقضاتها.



ربما سيرموا لك صندوق انتخابي مقترح كي تبيعه.



لقد بعت بطاقتي مع عائلتي ياصديقي وكنت اعرف ان كل شيء هو مقلوب واكذوبة كبيرة.

اذن انت تفهم؟

(ايباخ) ..قهقهوا جميعا وعاد احمد يتحدث عن معاناته وكانه يفخر بجوعه .



لانه بمنطقة الحفاة ولايجوز التطاول على الاحلام فهي محصورة بين الفلافل والقنادر .

تجمعوا حول عربة لبيع الفلافل وكانهم ينتظرون احدا يوبخهم او يطلب منهم هوياتهم.



كان عدنان يدرك تلك المشكلة اذ ان لااحد سيدفع.



لان لا احد يملك شيئا.



كانو يلتقطون" فلفلة وزلاطه" بين الحين والاخر, وكانهم يقتربون من لغم سينفجر.

لايعرف احدا مخاوفهم تلك سواهم.



سئل عدنان بصراحته المعتادة التي تزعج الاخرين.



(منو يدفع)

كان نبيل ضجرا وهو يقول وماذا يعني هي مجرد (فلافل).



ودائما يتصدى لعدنان وكلاهما يعرفان ان نبيل لايخرج من جيبه سوى عقرب ما ومن فاهه صراخ كعواء قبل الموت او لاستقبال لحضات مؤلمة.

ابتعد عدنان من عربة الفلافل قليلا وهو يوجه انظاره للاخرين حتى تاكد بان لااحد يشك بقدرتهم المالية .



وبشبابهم.

كانو يلتفتون وكانهم يبحثون عن منقذ وليس صديق .

سلم احد المثقفين عليهم (فالكرادة) باتت مأوى للمثقفين والهاربين من جحيم العادات والقبائل والسكون.

رحبو به جميعا الا احمد كان يظهر ملامح رفض ...

همس باذنه عدنان وقال له .



ولك ابتسم حتى يمضي وقت الدفع وستكون قصة قديمة غدا

احمد وهو يعتني بلفته كثيرا ويستخدم كل ماهو موجود فله طقوس باكل الفلافل.

ولكن طقوس عدنان هي الخوف من المال ومن يدفع

من يشتري؟

التفت عدنان ووجد احمد يزعق بوجه صديقهم المثقف حول وحشية الراسمالية وواحد بالمئة كم المالكين وعدم القدرة الشرائية وشعار من يشتري .

قال عدنان سامان يدفع ولااحد غيره فهو لطيف وخبرة ونتعلم منه.



فهو كبير ولكنها مبالغه لمقدمة من اجل ان يتخلصوا من مازق ابدي.

ابتسم سامان وهو يخبيء رفضه لهذا المديح المفتعل ولكنه اعجب به وحاول ان يصدقه ربما: من لفضه كان صادقا رغم انه يشك بالحفاة اذ ان علاقتهم به مرتبطة بالفلافل.

او بالاحرى بعدم ثقته بجيوبهم وكان يخشى على ماله من الحفاة.



فطلاباتهم الطفولية مازالت كثيرة.

كاني به يتسائل لما انا هنا.

والحفاة مضطرين ايضا لتحمل سخافته وليس ثقافته من اجل الفلافل.

ابتسم نبيل حيث كان يفهم لغة البلداء وكان يفهم هذا المثقف ويرتاح له.



لانه لايملك شيء ولايدرك انه لايملك شيء.

فالثقافة بالنسبة له مال وسيارة ومجموعة قنادر وقدرة على القدرة الشرائية .



واستدعاء الفتيات حوله لتبرير ثقافته.

اتصل باحد اصدقائه.كرر كفره حيث دائما يكفر ليعبر عن رفضه.



ماكو ترميشه؟ شنو هاي الحياة

ولايستخدم هاتفه وهو يخفيه لانه من الموديل القديم ولاصوت له.

العالم اخرس كما هاتفي كان عدنان فوضويا حزينا يخرج مافي داخله ويمقت مايقول.

ودائما يوصف نفسه بالحمار وعذرا ايها الحمار؟ اذ انه لايتجرء على مخلوق يملك اشياء يتمناها البشر من كلا الجنسين.



الاحياء والاموات.



ولطالما شغل الحمار ادمغة الناس .

بات الجميع يعرف الحفاة وافكارهم واسرارهم وجيوبهم.

فكل مايملكونه يمشي معهم .

قنادر تلفظ انفاسها وملابس متكررة .



وكلمات رفض وعناد وزجر.



ويسخرون من افكار الاخريين .

وكلما يقتربون من احد يتفاجيء بهم.



فهم لديهم اشياء كثيرة وغريبه وغير معتاده .

ويثنى عليهم الاخرين.



ولكن الناس بالاخير تنفذ وتبحث على من يجاملها ويرضيها ويؤيدها.



فالعلائق مادية وليس لخلاقية.

الحفاة قاسيين بارائه الثورية ..



ضد الدين والقادة والتملق ويسخرون من العام والسائد.



اصواتهم عالية

ثقتهم كبيرة بما يقولون ويكتبون وهم مبادريين.

لكن جيوبهم تخذلهم كانت تلك المقدمة لعدنان

وكان هذا سلاح الاخرين ضدهم.



حيث الصالونات الادبية المتخمة بالنفاق والمسايرة والمجاملات.



ترفضهم.

رغم انهم بلا موقع سياسي او انتاجي.



لكنهم يجعلون الاخرين بمزاج وشك وقلق.



اذ هم دائما يفضحون هذا العالم وارائه وسكونه

لايصفقوا الحفاة ولاياخذوا الصور مع النساء والشخصيات.

لهم شخصيتهم النبيلة دون ان يعرفوا او لايريدون ان يعرفوا حتى ؟

نبيل يقول العلم خبلني هل هذا هو افق المثقفين وهل تلك هي سلوكياتهم.

يقولون كل شيء ويحفضوه عن ظهر قلب دون ان يفعلوا شيء ..

والجميع يعرف ذلك ولااحد يقول شيء ..

اللاشيء سمة المجتمع....

انها عبودية لاتخضع للدراسة بعد؟

العبودية يااحمد..



هي ان تكتم وتكذب حتى تصدق وتتماهى وتتماشىى , مع الاخرين لتكون مقبولا,

كل يبحث عن موقع ليجد ذاته وسلطته ليخضع الاخرين

حيث جميعنا مقهورين ومصابين بالامال والشك وعدم الثقة.

لسنا عفويين كفاية

بل ممثلين اكثر مما يجب

لذلك ممثلينا لايجيدون شيء من التمثيل فالناس تسبق افقهم واكتشافاتهم .

تاريخنا يااحمد .



ثم توقف عدنان.



حيث كان نبيل يردد باللهجة العراقية الشعبية(هي كوله هيج.



لبك بلبك وقشمريات .)

لم اعد اثق باحد :

واينما تذهب تجد من هربت منهم .



فالناس متشابهون

لايشبهك احد.

متشابهون بالاخلاق والسلوك ولكن يختلفون بالجمل

ههه.



....



احمد لذلك تحالفوا ماضوون وعائدون وقادمون .

متشابهون ياصديقي؟

يملاون الصحف والفيس.



ومازال زعاق اخريين يقلدوهم

القديم يجرنا بقوى

فلا توجد خطوة الى الامام ولاخطوتان.



فنحن سائرون نحو الماضي

ومتى يحدث الصدام .



دون الصدام سيبقى كل شيء يغازل الماضي.

نبيل صمت وقال نحن شعب .



لايمثله احد ولايعرفه احد

الجهات والمنظمات والحركات تمثل ناسها وتصورات اشخاص.



ينقلون امراضهم باذهاننا واسماعنا.

هل تصدق .ماذا

نحن ورغم نقدنا وافقنا لكن يتحكم بنا ايضا شخص او شخصان.

وكان الانسان هدفنا وجميعنا يصرخ الانسان المساواة العامل .

لكن مااذا حصل لعدنان .

لانه امن بالثورية وقول الحقيقة .فلقد فصلوه هؤلاء الشيوعيون من عمله .

كيف غدا نتعامل مع المعترضيين للقيادات التي نؤمن بها.هل سنخلق ستالين اخر.وكم من ستالبن في داخلنا .

رفض احمد هذا الحديث وكانه يتعامل مع معصوميين كما بالمذاهب الدينية.

هاي سوالف عدنان اثرت بيك.ههههه

قهقه عدنان .



انه يقول الحقيقه وللتاريخ سيرته .وكم من خرفان وقطيع سلكوا عاطفيا سلوكا ضالما ينافي مبادئهم لما , لان زعيما ما في حينها برر لذلك.

يجب ان لاتكونوا عميان يارفاقي فالعالم ليس عادلا.ودعاة العدالة والمساواة هم بشر لهم ذاتهم ونرجيستهم.

دائما كما يقولون بعض زعماء الدين .ضعوا انفسكم بمكان الاخرين كي تتعرفوا على شعورهم؟

لاتنطلقوا من حقيقة ما.



وتتركوا الواقع والدموع.فلايوجد عامل اسلامي او يهودي او قومي او شيوعي.

يوجد بشر اب وام .

فكل العقوبات الاقتصادية هي ضرر بالانسان وليس بالقومية او الدين او الحزب.

القاده يااصدقائي وخاصة اصحاب النفوذ المالي.



يفعلون هذا ويتحكمون بالناس باسم الشعارات ومازالوا يتوهمون.

عملكم ارشادهم وفضحهم احيانا لانهم لايرون سوى انفسهم.

اينما يكون الظلم والتبطيله يكون الاعتراض .

هههههه صرخ نبيل كالعاصفه .وهو يقهقه شنو انت اله؟ كلا انا كتله من القنادر العتيقه.

كان عدنان يسخف القدسية وحب الشخص لشخص بسبب كلماته.



المواقف هي التي تقرر وليس الثرثرة النظرية .

النظرية رمادية والحياة خضراء يااصدقائي.



كان احمد يردد بقناعه وكانه اكتشف سر الوجود.

سخر عدنان كعادته من احمد والعالم وذاته.

الحياة قنادر هههه والسفر ضرورة للحرية وحاجة مهمه لتاجيل وجع قاتل لايطاق.

هل ترى حسوني مروان...



بصمت لاابالي يخفي اشتياقا ووجعا قال احمد .



يزن يزن لااعرف لارصيد لاكروة .



هو مسافر بالقرب منا وعلى مدى كيلوات قليله.

المال هو من يمنعنا من اللقاء بهم وليس شيء اخر.

المال اله فوق الالهة.



يجلب المحبين حولك.



ويعطيك شعورا بالانسانية والنظال .

ابتسم ابتسامة خفيفه وهو يردد لما لاتبيعون الكيك كما قالت لكم الرفيقه هند .

بجدية واضحة.



قال عدنان المال وليس الدين او اي شيء اخر يخلق المعجزات ؟ ولكنه يخلق ايضا الماساة.



ففي سبيله يباع الانسان وتنحط قيمته البشرية.فكلما ينتج ويزداد ثروة كلما يفقر ويقلل من قيمة اخرين. قالت طفلتي طلعوا الارجنتين وطلعوا العربان من البطولة .



قلت لها انعل رب هذا العالم.



مهما يحدث لايعنيني.



فنحن لااحد يعرف ان كان حدث لنا شيء ما.



لاندخل ولانطلع.



صفنات خيالات هزات حتى ياتيكم الموت.



وانتم بدون تانكيات وقنادر.



لانخشى الموت.



بل نخشى اننا سنكون جثث لايقترب منها احد.



من يقترب منها.



يصاب بالعبودية.



جثث للعبيد.



جاعوا سجنوا سيقوا للحرب.



جثث منذ ان ولدنا.



هكذا سيكتبون على قبورنا.



جثث لاتخسر ولاتفوز.



جثث كالجمهور يصفق ويسخر من بعضه بعضا.



نحن ننتمي الى اممية المقابر والضحايا

لابد من الغاء المال

الغائه , ضرورة انسانية .



ترى هاي مالتي مو مال ماركس؟ ههه نبيل كعادته يحب مايقوله عدنان.



وبسذاجه اجمل من اي نظرية يقول.



لو اعطيناك مال هل ستخرج لنا نظرية...

المال ولك يفسد ياحمار.المال يلهي ويجعل الاخرين يطغون.



اشار بخبث مثل رفيقتك الاخرى تعتقد الناس حولها يلتفون من اجل مالها.

صحيح ااحمد كعادته لايعرف المجامله والهدوء حتى عفويته جدية.



المال خرب الناس والاحزاب.

مالعمل ومالحل ياكاظم الساهر.



نبيل وهو يغني ويحاول ان يسرق شيء ما خارج الحوار ليعبر عن شيء في داخله يجهله وسيبقى يجهله.لكن المحاولات قائمه .وهو يصرخ احيانا ويغني احيانا .وبالحالتين هو لايفعل شيء بالنسبه لنا.



لكنه اكثر صدقا.

لنسرق مصرفا كان الحديث من على حدائق ابو نؤاس ومحاولة من صديق حفاتي للانتقام.



هو يثق برأيه وفكرته لكنه .



لايثق بالتنفيذ.



فالافكار والمفكرين يقولون ولكن لاينفذون.

عدنان العضماء هم المنفذون والسياسيون.



وليس المنافقون والمرددون.

فالقتله هم من يحكمون؟

لايمكن لاحد مهما كان ثوريا وانسانيا ودينيا ان يحقق مبادئه دون ان يقتل ويبرر ذلك علميا وفعلا هذا هو منطق التاريخ والوجع.

كان عدنان يتوقف كثيرا حول هذا.



اذ انه لايسمح لتفكيره بان يذهب بعيدا ويضحي بقناعاته وارائه ويقف ضد اي دكتاتورية وعقاب.

ورغم ماديته الملحده وانسانيته العلمية.الا انه يختار اقوال وحكم دينية.

عندما تقف امام الله او التاريخ .



سيقولون انك قاتل.

نبيل.وهل الزعماء الروحيين والقوميين والشيوعيين وهتلر قتله .

عدنان نعم نعم .



كلنا قتلة وكلنا نبرر هذا.



قتل رحيم؟ وقتل ثوري؟ وقتل دفاعي.



وقتل تبشيري.



الافكار لاتفعل شيء

لذلك نضطر للقتل.فاصحاب الرسالات والحركات الاجتماعية الكبرى.لايحققون مبادئهم.



الا بالقتل .

احمد شنو عدنان بكيفك؟

لايوجد قتل مبرر القتل والتعذيب بالمعركه او بمكان ما هو قتل.

والقتل قتل سواء بامر من الله او ستالين او نبي هو:

:" قتل ايضا.

اذن ان الله قاتلا.



نعم ولنعلن موته كما قال نيتشه.

والتاريخ كله بلا رحمه.

ماذا نفعل ؟

ان نكون كل شيء

يهود ومسيح ومسلمين وشيوعيين في كل لحضة ووقت يتعرض احد ما لظلم.



هويتنا المظلوم وضد الظالم .

نصلي صلات التاريخ.

ونستغفر من جرائم افكارنا.

فنحن ورثة افكار قاتلة ..........

هل لينين قاتل ماركس.

هل قاد جيوشا واعتقل معارضيين.

كانوا برجوازيين ومستثمريين وخونه.

ههه قهقه عدنان وكانو كفارا وسلفيين ورافضيين وسود وعبيد وبرابرة وعرب ومسيح ويهود.

النتيجه واحده .

كيف نبيح لافكارنا بالقتل.

نحن لانبيح.

نبيل معقوله هل الصالحين والانبياء يقتلون.

حتى الذين لايقتلون كانوا يعلمون الناس القتل.

الحقد.

نبيل وهل احمد قاتل لانه حانق ضد البرجوازية؟

عدنان وهل البرجوازية اشباح ام بشر يتالمون ولهم احلام واطفال وافكار .

قهقه احمد الرومانسية.



اذا كانت تلك رومانسية فهي انسانية وجميله.

يااخي وهو يريد اقناعنا بصراخه والصك على اسنانه.

انا لست قاتلا ولن اكون ولكن؟

لعد ؟ ساله نبيل وهو متفق مع عدنان

سيبقى العالم غير عادلا .



يجب ان ننظم ونناضل ونعترض.

بالفكر ياعزيزي والاقناع.

وان لم يقتنعوا القتله؟

نبيل قال نقتلهم غير ؟

وماذا فعلنا اصبحنا جميعنا قتله.



لذلك العالم فارغ والتاريخ فارغ.لنخرج من كل هذا

وماذا ننتج.



الصمت والسكون ودعوه للحب.

وهل سيسمع ويكف الاخرون القتله المسلحون الشرطه والجيش والدول والتسلح بكل مكان.

صراع وحشي ياصديقي يجب ان تدخله والا فستكون ضحيته مبكرا.

هل تختار ان تكون مقتولا دائما.وفي كل مرحلة مستغل ومطرد وجائع.

عدنان طبعا لا.

اذا يجب ان تصرخ وتثور وتنظم.وهذا وحده يضعك امام مراى القتله واهدافهم.

يوجد مناضلين وقتله وانت ياعدنان مناضلا.

وكيف ذلك ياعزيزي .

لم يعد هنالك بزماننا مناضلين : النظال من اجل المال, فحتى الشيوعيين يبحثون عن المال وليس السلطه من اجل العداله.

صحيح اول مرة نبيل يفتهم؟

لامكان للحرية بزمن عولمة متوحشه.



عدنان وهو يسترسل بشكل جدي.

اصبح المال هو الحرية: الحيوانات فقط هي تناضل من اجل حريتها.

فالحصان مازال يقاوم مهما روضناه.

الغزال ينزع نزوعا ونظالا وهو تحت فك مفترس.

وشيوعيونا يهرولون وراء البرجوازية ههههههههههه.



بحجة شعره من جلد خزير.

صحيح دائما نبيل يتفق مع عدنان والاسلامين كذلك.



المال هو القائد وهو هدف البشرية؟.

لذلك ترى جياع وعبيد بتلك الاوساط.واي منصف لم يتلوث يثقافة الملكية ومصاب بالعوز التاريخي.سيعرف مباشرة.

احمد وهو يريد ان يجاريهم ليثبت جوعه وتاييده هو الاخر.

المال لعين.



جدا وهو سبب كل العلل الاجتماعية وهو علاجها ايضا.



وجميعنا نسعى من اجله .

هل الاشتراكية يوتوبيا وحلم المحتاجيين ووعد جميل يكرهه حتى الفقراء.



فقط الاغنياء يتبجحون بها.

نعم قال عدنان.



البرجوازيين وبوهم وجمل واحزاب شيوعية ودينية.



هم من يطلقون تلك الشعارات بمتعه وبتبرير.



حيث الاشتراكية هي كالدين تبرر للاغنياء الشيوعيين والمكفولين من الفقر.



ليبرروا استقرارهم

نبيل وبابتسامة متسائله مليئه بالشك.



رفيقتكم تقول انني حتى بفراشي اشعر بانني بالطائرة.



نعم نعم ....



قال احمد نظالها بالطائرة وهي قريبه من البرجوازية والله معا.



لتجلب قوانين واموال لانقاذ النساء.



كان الله بعونها

النظال تجارة رابحه.



والامم المتحده والشرفاء الاذكياء يحجزون مكانا نضاليا هناك.



ويبتسمون امام صور وقصص المغتصبات والنازحيين والمتسوليين وضحايا الحرب.

على الاقل نحن نذرف دموعا عشوائية من اجل الجميع.



المرجومات والمغتصبات والمهاجرين والموتى.

دون ان نبيع تلك الدموع او نصورها ونقبض ثمنا.

اويلي نبيل وهو متاثر جدا وبعفويته الصادقه.

اي وجع وشرف لاينفع الضحايا والمعذبيين.

نحن مناضلون شرفاء ويائسون.

ليس هنالك من شرف ما وحقيقة مطلقه وانسانية تعبر عن الانسانية.

كانوا يصغون وينتظرون عدنان ماذا يقول وخاصة وهو يعقد وجهه وكانه امام واقع رهيب ومهول ولوحة تنزف صراخ ودما ووجعا .

الشعر وحده يريحني .والنظال ؛عدنان اليس ضرورة.



ربما يااحمد ولكن؟

لاننفك ان ننهي حواراتنا فالعالم يتجدد ويجدد ماساته.



وهذا ينعكس على مشاعرنا ووعينا.

الم ترى اطفال سوريا وقادة العالم القذر ينطلقون ويبررون حروبهم باسم الاطفال.



الجميع يضرب باسمهم.

الجميع ضد الجميع والانسان ذئب لاخيه الانسان هكذا كان هوبز يقول.



هوبز...



كنت اتوقع انها لك

ولكن يجب ان يكف الانسان ان يكون ذئب لاخيه الانسان.



ماركس يكول.

كان احمد مازال يجد اجوبة لوضع حل ونظرية للعالم.

انني ثوري صامت وليس اله ينتظر...



كان يصف نفسه .

ليس للعالم من اب او اله يشعر.انه اله خارج الانسان والتاريخ.انه لايتحرك ومجرد وخيال.

نبيل ليس المشكله بان يكون او لايكون.المشكله لما كل هذا الجوع.



ولما نسمح للاطفال ان تتعذب وتحتاج.

اطفالي لايتذكرون الفرح الا بالعيد.وبالعيد خيبات امل وصدمات كبيرة على نفسية الاطفال

.



لانهم يشاهدون الاطفال الاخريين يفرحون ويتباهون باموال اهلهم وملابسهم الجديده.

فقط بالعيد يشعر اطفالي بالحزن وببداية العام الجديد ايضا.



حيث يتحرك الواقع والوعي والحزن المدفون .

لم يعد هنالك حمار واحد يغدو وياتي وهو يغني "روحه ورده للسده."..



لم يعد الاطفال يفضلون الرقص بل يطلبون ايباد, ومطاعم منتشره.خالية من الفقراء...

الوجوه تتكرر.فالاغنياء العاطلون يتواجدون بتلك المقاهي والمطاعم.دون ان يفعلوا شيء ..لاينتجون ولايبحثون.فقط يثيرون نارا بافئدة الفقراء ويجعلون من اطفال الفقراء جمهور يهتدي بهم ويقلدهم.

والفقراء فهم بمكان ما.حتى الله وخلفائه لايعرفوا اين يسكنوا أو يمضوا اوقاتهم.

لقد صرح زعيم برجوازي وهو احد بدلاء صدام .



بان العراق خالي من الجوع.

لم يرد عليه احد فالفقراء .لامكان لهم بالفضائيات والفن ودور السلطه الديمقراطية.

لايرونه ولايلتقون به ولايملكون مبلغ النت ليردوا عليه.



بعضهم فعل هذا بصدق .

فعالم النت عالم الاثرياء والاغبياء والعاطلون المتخمون.

اذن ليس للجوع من نظرية.ههه نعم هكذا ردد نبيل ليس للجوع من ابطال فقط :ضحايا...



واكثر الاطفال ضحايا: هم اطفالي ....

عدنان كلا؟ انهم اطفالي .



؛اطفالي انا اطفالي...



ساد شيء من تلطيف الحزن .



حيث الواقع ابدي ودائمي والضحك والحزن انعكاس له.

معقوله عدنان ان نبيل لايستطيع اطعام اطفاله.طبعا ؟

نعم حبيبي والثورة تخلت عنا ....؟ اذ دائما الثورات تتخلى عن الفقراء وتقوم باسمهم.



مثلما تخطف النساء تختطف الثورات وتغتصب ايظا؟

والملايين هكذا والعالم يتطور ويبتكر كل شيء.ولكن يبقى الجوع سر من اسرار التاريخ لايموت ولاينتحر.



فهو حي لايموت؟

عدنان ...



كنت اتمنى ان يكون نبيا ما او رجعيا ما.ينادي بالاشتراكية.



كي تتحقق من اجل ان لايجوع طفل ما.

ويذل رجل ما وتبيع فتاة روحها وذاتها ..

يالمرارة العالم والحياة.



الحياة كما قال احدهم غير عادلة وتوزع الحرمان بلا مساواة .



انها ديكتاتورية تجاهنا .

نحتاج الى اله للجوع ونبي اشتراكي.يماثل انبياء الرحمه والهة الغضب والنار والماء .

الجوع لايرحم ..



خاصة وانت بوسط المدينة .اذ عندما تكون هنالك حرب لايجوع احد ..فقط موت من الحرب.



انا اخشى وقت السلام والسكون : يموت الانسان من الجوع ويتعذب .دون ان يسلط احد عليه الضوء ودون ان يكتب عنه احد.



لكن ضحايا الحرب : يجدون جمهور يهتم بهم ويعوائلهم .او خطبة لرئيس او رجل دين.



يستخدمهم كشهداء لسياسته وموقعه.



ومن ثم يمسحون على رؤس اطفالهم ويغادرونهم للابد.حتى يحل السلام ثم التقشف فالجوع.ثم النسيان.



اننا نموت من اجل ننسى.اي عدم هذا بلاجدوى.



نولد لنكون معلم من معالم المنتفعيين وتكون قبورنا ادوات لبروزهم.



نحن لسنا حمقى لكننا نريد ان نوت من اجل وهم وليس من اجل شيء مجهول.اذ بات عالمنا مجهول بلا تفسير.كاننا في زمن ضائع.

فالجوع يزعج السلطات ويزعج المالكيين.وايضا لايفتخر به الفقراء.



ويتبرئون منه ايضا.



لقد بات الفقر عار بزمن الديمقراطية والعولمه.

حتى بالدعاء ندعو السماء ان لا تضعنا موضع المتسوليين والمعوزيين.



وكأن الله هو الذي يجوع ويشبع.

احمد ولما لا .



لذلك الناس تتوجه له وتطلب منه الرحمه والثراء .

لم ارى الها وزع الثروة بالتساوي .ترى هل الالههة هي جيوش للبرجوازية.

هل هي صناعة برجوازية وتسلية ...



والهاء

مهما كان السبب والمسبب.الفقر عقاب ومرض خطير يستوطن لمن يستدعيه ويعشقه ويحاوره .انه يصافح المتوحدين

وهو مختبر خطير...



لاينفذ منه احد ويبقى ذاكرة انتقامية بنفوس من ازعجهم وهزمهم.

الله يبعدكم منه .

من .:؟ ههههه نحن جميعا لم يختبرنا فقط...



بل وجد راحته واصبح خيالنا وضلنا.

انه لعبتنا ومشغلتنا هكذا كان يلوح ويغني نبيل عند ذكر الفقر.



لكن بوجود الاصدقاء يتلاشى وينهزم هو الاخر.

هههه عدنان لا اصدقاء تستطيع هزمه ولا جماعة.



بل خلاص من احد ما وصديق ما .

كلما يشتد الفقر يسقط احد ما دون ان نلاحض سقوطه.



ونستدعي ذئبا جائعا بدلا من صديق.

انك قاسي جدا ياعدنان لما هذا التقييم..



نبيل نعم عدنان لاصديق له..يمكن لان تجربته طويله مع الفقر والاصدقاء الفكر وتعالت قهقهاته بداخله اعلى مما نسمعها .

من هو الصديق ومن هو القريب ومن هو الرفيق ومن نحن بالنسبه الى نحن ..

احمد: اعتقد اننا بقايا بشر

نبيل ..



نحن في حلم واخر الجياع:

رن هاتف عدنان ويطالبه صديق له بالكتابه بالجريده .



اوكي حبي للتو كنا نتحدث عن لجوع والجياع .

ساكتب لك تقريرا عن عوامل واسباب الجوع ..



اعتقد ان هنالك كثير يشبهونا اذ ليس من المعقول نحن الحفاة وحدنا بهذا العالم نجوع.

اكيد بنفس النبرة والرضا ردد نبيل واحمد.

التفت عدنان بعد ان اتفق مع رفيقه .الى اصدقائه.باتلاكيد لسنا وحدنا انظروا الاطفال والمتسوليينزوذلك الوجه الذي لايتغير.وهو يشير الى صورةف تاة هادئه وكانها مستسلمة او متاكده من انها لاتجوع اليوم وهي تضع اشياء بوسط الشارع لاحاجة للناس لها.بقايا بخور واوراق قديمه وقماش اخضر مقطع.كان يد خائفه قطعته كي لاينتهي .

حتى المتسولون يقدسون راس مالهم ليس الوهمي فقط.



بل المجهول.لكنه بات شبح امل لهم.



وبدونه فمصيرهم الجوع هذه الليلة.

تفرقوا كالعاده بين الصمت والفشل وكل يسافر بخياله لوحده.حيث لااحد يعتمد عليه.



وعادوا الى بيوتهم وهم لايحملون اي شيء لاطفالهم.وهذسوف يفضح ابوتهم واخلاقهم .اذ ان الحب والحنان هو توفير الخبز والملابس والنت.والقنادر لاتنسوون رجاء هكذا كان يصرخ عدنان ولايساوم باهانة القنادر فهي كما يقول حاجة ضرورية ومازالت .



فلا حرية او انسانية بدون القنادر.

نبيل وهو بطريق عودته يتسائل مع نفسه.كيف يملكون الاخرين المال والسيارات والبيوت .وأخرين لايملكون؟

هل قدر ما ؟ اكيد لا:

هكذا كان يتحدث مع نفسه:

هل لانهم يجاملون.اذن جميعهم بعثيون داعشيون ميليشيات.

فكيف للانسان ان لايقول لا؟ للفساد والقتل.وهل الصمت يوفر لك وضيفه ,ورضا لمؤيدي المليشيات.ومن ثم كي يتعاطفون معك.

ان الانسان اصبح اكثر شيء وسلعة بائسه من السلع.وهو شيء ينفسون غضبهم به.حيث بطالة دائمه وعلل لايعلم بها الى الله ونحن الفقراء.

الووو؛ عدنان وجدتها, انه التعاطف ؟حبيبي تعاطف هنا يعني تملق للمسؤليين والجواسيس من الشعب كي ينقلوا عنك كلاما طيبا بحق تراثهم وسياستهم.

التعاطف سيدر عليك عمل وسفر وراتب.مع من نتعاطف ياصديقي والمباديء.التي اخترناهنا وان توهمناها .ماذا فعلوا لك قادتك الشيوعيين.

لم يفعلوا شيء لانني دائم الصراخ والنقد والقسوة حولهم.



لذلك لايطيقوك.

ولذلك انت لامكان لك.



فالعراق بيد الاحزاب .



والاحزاب بشر.



وانت لست من البشر؟ انك مثالي جدي.

سيقتلك الجوع وستقتلنا معك: شنو نبيل سكرت...



رد عليه عدنان ولم يسمع سوى صفارات نهاية الرصيد الذي يخترعه نبيل بطرق عجيبه من الشبكات .

في طريقه سيرا على الاقدام ترافقه افكار وصور واصوات وكلمات اخرها هاتف نبيل.



كان عدنان مازال لايجد تفسيرا لحقيقة الانسان.



وتسائل مع نفسه؟ ربما انه لاحقيقة للانسان .



وكلنا بشر نغضب ونحب ونكره ونعادي ونتملك.

وكلمن يجر النار لخبزته.



ههه يبدا هكذا هو البشر بسبب بقايا متوحشه عمقتها بقايا متوحشه قبلنا.وورثنا كل هذا التوحش.

لست وحدي ياصديقي اشعر بالاغتراب والوحشه.



كانني عصفور يشق طريقن تحت المطر .



كم كان له هذا المقطع من الحوار تاثير على ذت عدنان حيث يغرق بدموعه.



وهو بالطريق.



رغم انه يحاول اخفاء دموعه .حيث الانوار التي تنبعث من السيارات الصفراء خاصة.وهي تفضح ملاحمه التي يحاول ان يخفيها نهارا.



على وجهه.



وهو يغط بعيداا عن هذا العالم.

لما هذا العالم لايستحق ان تكون كما هو يعينه بشحمه ودمه.



لما انا اريده ان يكون مثلما انا اريد.

ولكنه لايخضع لي .و يخضع لاخريين.نحن ضحايا اخريين وليس ضحايا للقدر

اه القدر.



الحياة دائما تفعل ماتريد.



ولكنها لاتعي الوجع الا من خلالنا.

كان يتحدث مع نفسه وخياله وداخله .اذ لايتجرء سوى على ذاته.

وكانه ينقسم الى قسمين؟ نحن مزدوجين وازدواجيين وزواج.



التفت وراءه كانه لايريد لاحد ان يسمع الكلمه الاخيرة.وربما يستغلها.انها اعتراف بالفشل والجبن.

اتذكر بالحصار وبسبب مايتكرر فانا اتذكر الحصار.

وحدنا نتذكر الحصار اللعين.فهو لم ينتهي بعد .

انني ابحث بالشوارع وبحفاة الطرق عن اي ورقة نقدية ربما سقطت من حمال.

اذ انني دائما اجد ذلك , والدليل اننا كلما حرثنا نفس الطريق انا والحفاة و كانهم يبحثون عن شيء مهم.

ما كنا نجوب الفروع والشوارع خائفيين من اي شيء.



فكل شيء هو مدعاة للخوف.



وقد اختلط الخوف والجوع معا.



اما اليوم فخوف عشوائي عام وجوع لاحل له ابدا.

بين الديمقراطية والديكتاتورية .فرق بسيط .



هناك صمت وشيء من الطعام وهنا ثرثرة بلا طعام.



سمعت من امراة عجوز وهي تقول لاحفادها ولاولادها .(قبل كنتوا تموتون من السكته.



والان ستموتون من الثرثرة)

هل التاريخ وهم وهو تاريخ اغنياء ومرتاحيين ورددوه الواهميين.

لما كل هذا التغيير والفرح والقفز من اجله : ثورات وسقوط حكومات.



وكأننا نشبه ذلك المتسول كأنه في عالم وصورة لاتتغير وكأن الزمن متوقف.

قليل من تغيرت حياته واستبدلت حياة الاخريين نحو الاسوء.



لكن هؤلاء الذين تغيروا هم اقلية يفرضون تصورهم على الكثير.

هؤلاء الكثر هم من يشرعون للاقلية الغنية.



حمقى ياصديقي وليس لهم صبر يريدون تغيير اي تغيير ثم يريدون ان يتغيير التغيير.

ولاتغيير سوى متابعة المغيريين.

حرب وحصار وخطف وكراهية.

ديمقراطية وديكتاتورية وحصيلة قتلانا تزداد وجوعنا يزداد وفضائحنا تزداد.يجب ان يتغيير التغيير.؟

وان يكف المثرثرون الذي يدعون الثورة بالتوقف.

ليتوقف نزيفنا.فلم نعد ننزف بعد اكثر لنكتفي بتلك الاهانات والوجع والموت الذي يمتص كل اوجاع الاموات ويستحضره كالسحر.

نبيل لااعرف ماذا يقول عدنان.

احمد انه مثقف ههههههههه

لا على العكس ....لكن العقل البشري لايستوعب الظلم والحق لانه جزء منه ومشارك.



فالجوع والحرمان الذي يكون امامنا كانه ليس بشيء.كانه ليس مسؤليتنا.

اشرفنا يكتفي بالشكوى ان يطيل النظر الى الفقراء او ربما يبكي.

او يكتب شعر ويستخدم الدعاء وهو اقوى الايمان.

كلما ارى فقيرا ازداد ثورية

اكتب ولكن بشكل ثوري

ضد الفقر والبطالة:

الاشتراكية والنظال لتحقيقها.



هي اجمل مشاعر الانسانية والعداله.

الحزب ياصديقي ورغم كل شيء والتشويه بحقه بزمن الفوضى واللامعنى.



وبزمن كل شيء منظم ضد الفقراء.الحزب شخصا ما يتدخل لانقاذ شخص اخر.

الحزب هو انقاذ الفقراء والموتى , حتى

هذا تعصب وهذيان,,,,,,

لما تسمعه اذن وتتحمل هذياني......

الاحزاب ياعدنان هي سبب ماساتنا؟

وحزب المقهورين والمتعذبين والعمال والفقراء هو من يواجه الاحزاب التي تجوعنا وتضلنا وتقسمنا.

لاأعرف ماذا اقول.

احمد ربما لكنها مثالية لابد منها.



ولكنها لاتفعل شيء

كافراد لانتحمل حجم النظال والوجع هذا

لكن الحزب باقي لايموت وماشيوعيتنا الى حقيقة لاتموت؟

ههه نبيل وهو يقهقه بقبول نسبي..



لاباس انه ضرورة تاريخي او امل وحلم وامنية.

لكن لما الفقراء لاينتمون؟

لانهم فقراء؟

عدنان لانهم لايؤمنون بالتغيير.

اذا انظم الفقراء والعمال والشرفاء للحزب.



سيكون التغيير

لكنهم لايثقون بشيء بعد

يجب فضح الاحزاب بالتاريخ يجب ان نشعل نارا كي ياتوا الفقراء من الظلام والاطراف والقرى.

ومن يشعل نارا ياصديقي

احمد: الجريده..



نبيل هل نحرقها.



عدنان انت غبي" نوزعها نتحدث معهم نشرح نكون باوساطهم.

لنقول لهم نحن هنا ومن دونكم نحن ايضا اغبياء وضعفاء

قوتنا بوحدتنا.



ولاوحده من دونكم.

عاش عدنان صرخ نبيل؛ احمد الفقراء لن ياتو ولن نذهب اليهم.



اذن؟

لااعرف الحياة معقده ولاعبوها ايضا ضيعوا الخطه.



فلا يوجد عدو سوى عاداتنا ولا ابالاتنا.



نحن انانيون جدا جميعا.

نحتاج الى اخلاق كبيرة....

نحتاج الى ان يقول الموتى شيء ما وحقيقة معينه.....

ولكن ربما الموتى متعصبون كما الاحياء....

وسنتقاتل" فالفقراء مشتتون متعصبون جائعون.



ولكنهم متقاتلون.

نهض عدنان كالعاده وهو يهرع للعثور على سيجارة .فهي الوحيدة التي لاتفارقه.



مع جحيم الخوف من الغد والماضي الذي لايغادره.

اطال النظر الى اطفاله وهم نائمون.



وعاود التفكير الممل والضروري.



ماذا سيفطرون كانت سيجارته معه ربما تخفف شيء ما يجول براسه.



يروح وياتي داخل الغرفه.



تارة ينهار وتارة اخرى يقول الحياة بسيطه.

ساترك الجكاير من اجل فطور اطفالي.قهقه مع نفسه وهو يفكر مع اعماقه لاول مرة ارى احد يترك الجكاير من اجل اطفاله وليس من اجل صحته.



تذكر صحته واخرج لسانه امام المراة لانه يشك بان التبغ قد صبغ كل سانه وحجره.سيطر الخوف عليه.



الخوف يتفاقم كلما يكبر يسيطر عليه الخوف.



قلب الاسماء بهاتفه لااحد يستطيع ان يقدم له شيء.



سئل نفسه اذن لما احتفظ بهم.



وكالعاده ايظا.



مسح الكثير.



انه يعيد نفس تفكيره ونفس معالجاته دون جدوى.انه يدور بفراغ.

كلما يحلم بحزنه وخوفه حيث باتت تسليته الوحيده

يصحوا عندما يشاهد اطفاله.

حاول ان يجد اسما بذاكرته كي ينجده.

لاشيء كما هو هاتفه.



ادرك حجم وحدته.



وكلما يتاكد ان اطفاله ينتظرون منه كل شيء الفطور باص المدرسه واشياء اخرى.بسيطه.

لابسيط كل شيء مرتبط بالمال.



الدعاء لاينفع الانتضار.



يعاود التفكير بالسفر.



وتحضره صور وذكريات كانها لم تحدث له.



البحر وتخيل ان الاطفال الذين كانوا معه بالبحر بعد هجرته عام 2014هم اطفاله يمسه الرعب.



عاد ليتامل صورته وهو يبتسم بالبحر.



كان كلما يبتعد عن التفكير من اطفاله يبتسم.

شعر بانه في ورطة كبيرة.

فالزواج هو قيد ابدي والاطفال هم امانه لايتحملها حتى الانبياء.



صمت قليلا هل انا نبي.ربما انا نبي,علي ان اتحمل وعلي ان اجد عملا ربما راعيا او نجارا.



حتى الحراسه طردوه منها.



حاول ان يكون ليس هو ويكون جزء من العالم المقلوب.



فمسك حقيبته وجهازه الحديث ودخل مجال الاعلام والمسرح.



توهم لفترة انه سيضمن ماتبقى له لحياة اطفاله.



لكنه فجاة تحول الى عاطل.



ركلة من مدير اعتقد انه كان صديقه ولن يتخلى عنه,

لقد تخليت عن الاخريين كما يتخلون عني الان واالجميع يتخلى الجميع.انها حرب الجميع ضد الجميع.

فكر ان يكتب رواية او شعرا.



لكن الثلاجه تخذله فكلما يفتحها يجدها فارغه وهو يعرف اناه فارغه فلا احد يملاها من الجن والانس غيره.

تذكر ان له اخوة وام واقرباء كثر.



حملق بذاكرة وجوههم.



لااحد حضره.



لانه بوعيه الداخلي لايرغب برؤيتهم, حاول ان يقاوم الصوت في داخله الذي يرفضهم.



لكنه رفضهم مجددا بسبب اللاجدوى.

رن هاتفه.دائما عندما يرن هاتفه يهرع بقوة كأن منقذا ما سيتصل رغم انه متاكد ان هاتفه لايسكنه اي مارد بشري ولكن؟

الووو عدنان انت في البيبب نعم حبيبي.كان احمد هو المتصل.



اكو ريوك بيض وطماطه.



كفر عدنان وبصوت لايسمعه احمد ولايريد ان يسمعه ايضا.



انها لحضات متكرره .ولكنه كان لايهتم بمن سياتي او لاياتي فالامر سواء لان احمد من اقصى الحفاة.



واقصاهم جوعا اكثرهم يسارا.

ام عدنان كانت ضيفة.



قال لها عدنان اتتذكرين ياامي عندما حصلت على مبلغ من المال غير شرعي بالحصار.وقلت لك انني اخاف الفرح.



كانت تهز براسها ولكنها لاتعرف ماذا يعني شرعي وغير شرعي فهي تثق بمن حولها وكل شيء هو شرعي.

نفثت دخاني وقالت وهي يائسه مني بان التدخين موزين .اجبتها وانا استنشق الدخان كانني لاول مره اتعرف عليها ولاول مره اسحب كتله من السموم ترافق تلك الثانية ذكريات بحجم وجودي.



نظرت امي بحزن شديد.كانت نظرتها تعبر عن اكثر الروايات حزنا وخوفا وحطاما.

تاملت صورة قديمه وانا شاب ويقفون اطفالي امامي.



عادة يكون هناك سخرية حول الصور القديمة.



لكنني نظرت اليها واقتربت منها.



وتراكمت الذكريات والتساؤلات.



هل؟ هنا كنت خائفا من تلك اللحضه التي اقف امام الصورة.ماذا يعني هذا الشوط من الزمن.



هل ستغادرني امي.الاطفال؟ هل ساغادرهم.كان حواري مع صورتي وانا هو حوار حول مزيج من الماضي والمستقبل.

في قرارة نفسي قلت ان الصورة ايضا قد تخلت عني.



وهانا وحدي اغط بوجع من الافكار بلاجدوى.



واكثر وجعا انني ادرك انها بلا جدوى : لكنها باتت جزء من حياتي.

التفكير هو جزء من الانسان.



لكنه لعنة ابدية وستترك بصمتها الموجعه في المستقبل.

هل كنت اضحك ولو لمرة واحده.



ترى لماذا لاستطيع الضحك كالطفل او الغبي او الراسمالي عندما يحقق صفقة ما.



ويترك الاخريين يعانون بلا رحمه.



ودون ان تهاجمه افكار واخلاقيات وغبار يمس عنان الكون وحافته.

اعتقدت اانني غادرت العالم وانني وحدي وفجاة وجدت امي وهي تتحدث عن طفولتي وتتذكر جدتي وخالي واسماء كثيرة مرت بها هي الاخرى وهي تتحدث عني.

اذا لست وحدي من يواجه هذا دائما.



ولكنها ليست حزينة.

لما لست حزينه ياامي.



قالت اوووووووووف ان حزني مرتبط بحزنكم

كانت امي لاحلم لها واكبر حلم هي تحقيق احلامنا.

كان كل شيء حولنا نطلبه منها.



اعتدنا الاتكال على امي.



بكل شيء حتى قدح الماء امامنا.فهي تسكبه لنا.

ربما كان هذا هو السبب.



باننا عاطلين عن العمل .



وينتابنا القلق اكثر من مما نعمل.حيث ساعات من العمل الشاق اكثر سعادة من القلق والتعايش مع الذكريات :

دخل احمد دون استئذان.



ورحبت به امي ونهضت زوجتي لتكبخ له طماطه وبيض.



كان قلقا من اهانتي له وهو يتحملها لانه لم يذق شيئا منذ الامس.



فهو اكبر جائع لايتحدث عن جوعه شهدته في حياتي.

كان حبي لاحمد وصداقتي قادمه من جوعه.



كلما جاع كلما وثقت به.

تصفحت الفيس ووجدت يزن يلقي التحية كالعاده وهو يتململ ويندب حضه وهو يسخر مني ومن افكارنا.

قال العالم كله يقبض ونحن نبحث عن اي شيء نسد به رمقنا.



كان شابا وخريجا ووسيما ويفتهم.

لكنه كان يظهر للعالم غير مانظهره نحن الحفاة يقسدنا بالصمت ولاينتمي لنا علنا.

لايريد ان يصدق انه من كبار الحفاة والجياع.



لذلك يتوهم الشخصيات والمدنيين ويحضر مجالسهم.

لكنه يشتاق لنا ويكون بيننا كما هو حيث يكون كالطفل الخائف ويطلي مايشاء فلافل جاي.كروة ام الالف.

كان لايطيق ان يبقى معنا للابد فحياتنا جحيم وهو لم يعتاد عليها.



ويخاف ان يتبناها كعقيدة وكسلوك وعيش.

المتسولون والجياع رائعيين هكذا قال احمد وهو يلتهم طعام نفريين من الجياع.

امي كانت تبتسم وكانها فهمت شيء ما مادام نحن نبتسم.



ولاتعرف اننا كنا بحوار خالد حو سعادة ونهاية البشرية .

قال يزن وصوته واضح من خلال اللابتوب .



لما لاتبقى من المساواتيين وتكون مطيعا وترتاح.



وتحاول ان تجاريهم وتقول عاشت المساواة والحرية وانتم قادة العالم التحرري..

نظرت الى امي كنت لاأنظر اليها كما اللحضة ,وجدتها هي وزوجتي قمة المساواة .ورايت احمد الاشتراكي الاول بالعالم.



وتذكرت صديقنا الذي لم نتعرف عليه بالرغم من اننا قضينا معه عشرات السنسن وهو يخبرنا عن ماركس والاشتراكية والمفاهين.لكنه كان غريبا.



وتعرفنا على حياة ماركس وانجلز ولم نتعرف عليه.



كان غامضا.



ربما لايعرفنا او نحن بالنسبه له عابريين.او ربما المادية المطلقه مسحت له مشاعره ولم تمسح له ذاكرته .



كان ذو ذاكرة تكاد تقتله.



وهو كثير الشك والريبه , لذلك لااحد ينقل له اسراره ويكون مرتاحا بحضرته.

يتحدث عن انسانية ماركس وجوعه.



ولكنه لايحب سوى السمك فو يعتقد ان ماركس الجائع كان ذكائه بسبب اكلة السمك.

ولكنه لايستطيع ان يتنازل عن اي شيء لاي رفيق جائع.



لان تسبقه افكاره ويوصفهم بالوجوديين والحسيين.



ونحن نوصفه بيفتهم.



فقط يفتهم.



لان الافكار هي انعكاس للواقع والمشاعر مزيفه.لذلك كان بلا مشاعر.



ومن هنا يقول الدينيون ان ماركس حول الانسان الى دقيق.



اخاف حوله الى سمك.هههههههه كولش دقيق عدنان.

الم يكم من لحم ودم.لا أعرف يا احمد.

هو هكذا اعتقد انه تعلم من صديقته هي الاخرى تجول الغرب والعالم لتاتي له بالسمك.



وتطلب منا ان نرقص ونفرح فالاشتراكية عالم جديد.ولما لا لكننا جياع يارفيقتي ..

لاتعرف ماذا يعني الجوع ولم تتعرف على امي.



فامي بالنسبه لها ولرفيقها مثالية جدا وحسية؟

لذلك هي لاتعرف اننا نعرف باننا ادوات هنا.



باسم النظال والاشتراكية.



كانت الجمل بفلس ونص.



وماركس كانه علي ابن ابي طالب يسكن منظماتنا.

وتعلو صوره.



وكلما تعلو صوره يعلو صراخ وشعارات بلا محتوى.

الجميع كان يدرك ان خطأ ما يحدث ولكن لااحد يتكلم.



لان مالكي افكار ماركس لايسمحون بذلك.

قال لي يزن وهو ينصحني باعتباره جرب قبلي الاشتراكيون ومنظماتهم.

لاتتكام...



كنت اتكلم مازحا لاأقصد شيء ولكن هكذا اتكلم لاشعر بالحرية.

لكن رفاق ماركس يكرهون الحفاة ويعشقون العمال.

اذ انهم قاده للعمال وليس للجياع.فالجياع يبكون يصرخون ينتقون يفضحون العالمزاما العمال .فهم يبحثون عن التقاعد او زيادة اجور.

كنت لااطيق ان اناضل من اجلهم لانني لااعمل ولازياده ولاتقاعد.

او انني كنت خائنا للجياع ومستغلا من قبل العمال او قادتهم.



فعندما ياتون العمال حول رائحة السمك التي تبخر صور ماركس.

ساكون تحت اقدامهم الثورية.

الحفاة لامكان لهم هناك.



سوى ان يبيعوا شعاراتهم والسنتهم.

احمد كان صامتا ويترقب استنتاجات عدنان.وامي تبتسم وتصمت وتهز بيديها.



كانها تنتظر رد ما تفهمه .



وقالت شبي السمك عادي حتى الفقراء ياكلونه.

قلت لها سمك بثواب ماركس بي بصمه.



قهقه احمد ولديه بعض الاعتراض اذ انه لايحب التشهير برفاقه.



ولكن البيض اسكته كما اخرس السمك رفاقه الاخريين ولم ينبسوا بكلمه واحده عندما اتفقوا على طرده.

يمه عدنان جا ربعك ليش بطلوك.



وانت (خبصتنه انسانيين وخوش اوادم.)

يمه العراق الجديد هو القديم: عن جد اين الحصة التموينية؟

ماكو يمه لاحصة ولا تمن, تتاخر والطحين معفن.



ها اخاف هم بي برده مال حديد.؟ برده لايمه خير من الله البردات والمبردات تمليء البيت.

قهقه احمد وهو يعرف فوضوية عدنان بالحديث.



اقصد قنادر يمه بالطحيين هذه المره.



(لايمه استغفر الله, ليش يمه قنادر ولا ماكو شي شكو بيه.) فحكومتنا الجديده حكومة قنادر.

ادار احمد وجهه وهو يبتسم ويقول خرب يومك عدنان؟

زوجة عدنان وهي تقدم كل شيء ولاتتناول اي شيء .



وهي تسخر من كلمة المساواة اذ لاتشعر بها بهذا البيت

كما يسخر عدنان من المدعيين بها بالمجتمع ايضا, وهي تقول نفس الطاس ونفس الحمام.

زرزور كفل دعبول واثنينهم .



ونسيت ام عدنان الامثال القديمة.



فالعراق الجديد هو جديد بكل شيء.

ملابسكم قديمه. كان احمد يرتدي ملابس باله مستخدمه.



والحصه ماكو.

نحن بالعراق الجديد.



مازلنا لم نتجدد.



حفاة لانستطيع شراء الجديد ومازلنا في نفس الزمن.

ام عدنان وهي تدور بوجهها بالبيت صحيح اشو بيتك يمه كله قديم ولاتغير شي.



الناس تغيرت اهواي.

احمد تغير قسم وقسم مازال يعيش الحصار والفاقه.

الراسمال يدور ياامي.

وهو الان يسكن بمناطقكم التي كانت فقيرة ويتراكم عند البعض."مااعرف وين سامعته عند البعض وهي تبتسم ساخره

زوجة عدنان...



وهي تصغي للحوار.هذا ريسنا الجديد يحجي هيج.

جا انت يمه ويامن دائما جوعان وشارد وماراضي.



انا مع الحفاة ؟

الحفاة : وهي تكرر من يا عمام هذوله.انهم حفنة جياع مستقيليين من كل شيء.

تناول احمد الماء وقال عدنان رجاء لاتشربوا كثيرا فكل شيء يتبادل بالمال والمال بعيد عن جيوب الحفاة ...

نظرت الام نظرات تعجب ولم تتصور ان عدنان جاد ...لانها لاتدرك بان شيء ما لا وزن له مثل الزمن يعبث بنا.ولم تلحظ التغييرات .فهي مؤمنة وتعتقد ان كل شيء بيد الله .وليس بيد احداث واحزاب وافراد استثمروا تلك التغييرات.

ومادام الحديث عن المال والجوع.

استلت عشرة الاف ووضعتها بيد عدنان .



كما كانت فهي تتصرف كام مهما كانت التغييرات والتحولات بالخارج والنفوس التي تاثرت بها.

غرقت عيني احمد فهو يتيم المال والاب والام .



وشعر انه ينتمي لعائلة عدنان .



لقد جمعتهم ذكرى تاريخ الجوع والحب والتعاون.

قالت لي امي منو هذا ماماماكس .قهقههه احمد بخجل.

قلت لها انه انسان ...هل هو عالم.



ديني؟ كلا ياامي لكنه كان جائعا وكتب اروع شيء عن الجياع واكتشف من يسرق الخبز والحصة التموينية وسر المال الحقير.

صمتت برهه لانها ادركت من هو .



ولكن احمد لم يدرك شيء ونظر الي.



هل هذا هو ماركس

نعم ولو عاد مرة اخرى لكان هنا ياكل بيض وطماطه ويبكي ويكون صديق عائلتنا.



وسيناضل ويجوع ويتالم ولن يسكت عن اي شيء وسيكتب بقدر حجم وجعنا وفاقتنا ومرارتنا.

__________________________________________

لقد كان بسيطا جدا وحزينا جدا.



لكنه اقسم ان يفضح الراسماليين وقوانينهم.



لقد كان نبيا صادقا منزلا من السماء.

لم يعادي الالهه ويمقتها كما يتهمونه.



بل فضح الهة البرجوازية وعقولهم.



فضح سرقاتهم وطمعهم وجشعهم.



وقال انكم سرقتم خبزنا ونحن نريد ان نستعيده.



كان من الحفاة وكبير الحفاة .اننا الان نعيش كما كان يعيش.



لو لم يكن بالتاريخ.



لكان احدنا ماركس الان.



لابد من ماركس يخرجه هذا الجوع اللعين.



ليكف ان يموت الناس من الجوع والقهر والحرمان.

صرخت امي كلنا مامامم ركس.



ارتشفت رشفة من الشاي بصحته.

هل كان يصلي.



ربما ياأمي ربما.



كان مؤمنا كبيرا بالانسان بالارض. كان مهتما بالجياع والحفاة.



كما الالهه وجدت من اجل الانسان.



اذ لاقيمه للالهه من دوننا.



وخاصة نحن الجياع.

خرجنا من الدار ونحن نثرثر حول حديثنا ونطيل النظر الى الاشياء والعمال وخاصة حمالي الاشياء فهم يملئون المكان.



وكأن ظهورهم سروج الاحصنه.



ومن حجر وقلوب ارباب العمل من حجر ايضا.

سالنا احدهم انا احتاج الى مسجد لانني اشعر بالاختناق وانا بعيدا عن اطفالي.



لانني ابحث عن العمل في بغداد.



واطفالي بالكوت.



واشتقت لهم.



كانت نظرات احمد تتوجه محوي بأسى معتادين ومتفقين عليه.



الوجع كان الوحيد الذي يوحدنا ويجعل عيوننا تغرق ...



رغم الانانية والوحدة والفردانية التي سادت وتفاقمت ورافقها طرديا تكاثر الاشياء والسلع.



قلت له وانا اشير الى موقع المسجد.



قال احمد لو كان بيدي وهو ليس نهاية العالم .



ان يكون موقع عملك بالقرب من اطفالك.

للوهلة الاولى لم اهتم.



لانني تغربت بالجيش والمطاردات الامنية والهجره.



فسخرت من معاناته واعتقدت انها مبالغه وهو لديه غرض اخر.



لكن حنينه وشعوره وهو يتحدث لنا بالراحه فرض علينا ان نكون بحجم المسؤلية والانسانية.



ووجدنا انفسنا بحاجه الى هذا التماهي مع الوجع.



ودار الحديث عن العمل والتنقل وعدم الضمان والقلق والخوف.



وعن الدين وهروب الشباب محوه لتفريغ الخوف والقلق والاشتياق وايضا عن الراسمالية والمال واللامبالاة اتجاه الانسان وحريته وخياراته.

قال انتم شباب رائعيين ارجوكم تعالوا

نصلي معا.



قال له احمد نحن غادرنا تلك الامكنه.



لان اللصوص واصحاب الشركات والسياسيين قد ملاوها واستخدموها سياسيا.



فنحن لسنا حمقى ياصديقي.



قال اتفق معكم ولكنها بيوت الله مهما حاولوا هؤلاء النهابيين الفاسديين.



قلت له لانستطيع واستغرب كيف يكون ببيوت الله اللصوص والاغنياء وضحاياهم معا.انها خدعه كبيرة والدين خدعه كبيرة.وان الله قازوق صنعه الاغنياء والبرابرة والسلطويين والملوك وبيسمارك والعبد المؤمن صدام والاسلام السياسي.



من دون الله لايوجد كل هؤلاء الذين سرقوا اجمل ايامنا وسرقوا اجيال ومازالوا قال عدنان وهنالك الهه بالارض متسيدين تارة باسم المعرفه واخرى باسم الاشتراكية والليبرالية والديمقراطية .الالهه ياتون من خلال الانتخابات ايضا ومن خلال التوريث والعكر ومن خلالنا.



نحن لانستطيع العيش بدون الالهه.نحن نستدعي الالهه كي تستعبدنا.



لاننا لانريد ان نصنع انفسنا بانفسنا.



لذلك نصنع حجر ورمز ووهم من عندنا وبايدينا وخيالنا ومن مخاوفنا ثم نعبده ونترجاه.



عالم مقلوب ونعود دقلات للوراء............

صمت الشاب واحتار بنقاشنا.



وكرر دعوته وقد اقتربنا من المسجد.



عانقنا عناق المؤمنيين وعانقناه عناق الكادحيين الانسانيين.



صرخ احمد وهو يحتضنه كانه لم يحتظن احد من قبل ربما بسبب انه يتيما منذ نعومة اظافره وربما شعور طبقي انساني افرزته مفاهيمه الاممية.



الاخوة فوق الاوطان والانسانية فوق الاديان .



جميل انتم رائعيين وغادرنا وهو مازال يحاول ان يبقى معنا.



لكنه ايضا مازال لايستطيع ان يفرغ اشتياقه الا في داخل بيت الله.



وساعدناه على ذلك اذ لابد من ذلك مادمنا لانستطيع ان نجد له عمل بنفس الاجر والرغبه بالقرب من عائلته.

خيم الصمت بالطريق نحو مكان لانعرفه فالطرق كالامواج تتحكم بنا وتقذفنا حيث نريد او لانريد.

سالتنا فتاة غريبه يغطي وجهها الوان فوضوية غير منظمه وترتدي قندرة بكعب عالي من الموديل القديم وكانها غير معتاده.



ربما كانت مجنونه وطلبت وهي تبتسم الف دينار ومساعده .



لم نلتفت لها وراينا ورائها سيارات صفراء لأباء وشباب هربوا من مناطقهم البائسه ومن زوجاتهم ومن كل شيء ربما.



لكنهم كانو يريدون افتراسها رغم انها لاتملك اي انوثه.



غطت ابواق السيارات المكان وكان الملكه ديانا تلوح لهم.



شعرنا بالمراة.



قلت لاحمد انها ستصعد احدى تلك السيارات وستقوم بعمل ما لاتعرفه حتى ولاتعرف اين سيكون فمها ويدها.



فهي تحيي اشياء ميته لدى هؤلاء المفترسيين والمكبوتيين والمؤجله كل احلامهم.



وهنا يثورون ضد من هي ادنى واضعف منهم.



الجميع ضد الجميع هههههه افتراس شيء مكان شيء ولابد احد سيفرض على احد ما وياخذ مكانه.كما العصافير على الشجرة تتصارع على النباتات والاغصان وعندما تستقر وتتصارع وتخوض معركتها الدائمه .



يحدث السكون والهدوء.



المكان والطعام الارض والخبز ياصديقي.



هذا هو ماركس ولاتفلسف علي ...زههههه قهقه احمد وقال انك تبسط الامور.



قلت له انها بسيطه لكن العلماء والمتثاقفيين يصعبوها علينه كي يجدوا مكانا متميزا فوقنا.



قاده ورموز ومااعرف ايش.

ريح ورائحه فاجئتهم عندما مروا من عدة مطاعم حيث العراقيين يبنون مطاعم اكثر من اي شيء اخر ..وهم منغمسون بالحديث و سحب من الدخان ورائحة اللحم المشوي والكباب وايادي وافواه تتناوله وكانه ماء سبيل.

احمد ,متى تكون افواهنا تتشارك تلك الافواه وتتلوث ايادينا بتلك النعم .ههه عدنان انها نعم لاناس محددين وقدرهم ورزقهم.

رزقهم ونحن كائنات مهجنه لايرزقها خالقها.



قلت له ربما نحن خلقنا طماطيين قهقه احمد وهو يسب الطماطه ومنعه عدنان .واعترض لانه لم يعبر عن احترامه للجهد والتعب وبعد ان تم اسكات جوعك بدات تطلب المزيد.



طموح الانسان لايتوقف وهو يحلم بكل شيء.



ولكن ليس على حساب البازه والطماطه.



هههه صمت احمد وهو يصغي لعدنان.



الانسان خلية معقده ولايكتفي كما الحيوان فهو يريد كل شيء ولايكتفي.



بل يحتكر ويخزن ويخفي اي سر واي شيء عن الاخريين انه اناني جدا.



ليس اناني بل النطام والعادات السائده هي من ربتنا على ذلك .



(كلمن يحوز النار لخبزته.)

اوقف سيارة الاجرة.



بعد ان تاكدوا انهم يضحون بالكروة دون تأسف .



وفي الازدحام المعتاد كانت تصطف سيارة لفتاتيين يظهر صوت المطرب بصورة عالية وكانتا جميلتين وسافرتان.



كان جميع الحفاة من الركاب ينظرون بتركيز رغم كل المحاولات التي توحي بالخجل والتردد.



قال احمد انهن رائعتان متحررات.



لااعتقد انهن ياصديقي ليس متحررات بقدر ماهن فايخات .



والحفاة لاينظرون لهن برغبة جنسية ذكورية.



بل بنظرة حسد وتساؤل من اين ياتين بتلك الاموال.



واياديهن ناعمه.



فاي عمل يعملن.



ربما هن موضفات سيدات اعمال.



لااعتقد ياصديقي.



فالسيدات والموضفات لايترفهن بالطريقة المتحرره تلك كما تقول.



انهن سمسارات.



استغفر الله هكذا ردد احمد وهو يتمتم انتم رجعيون جدا وتنطلقون من تقاليدكم وكانكم وحدكم بهذا العالم.



ربما ربما ياصديقي.



الطريق طويل رغم قربه لاننا بالطريق نغط بالذاكرة والتخيل والوهم كاننا ولدنا منذ الازل.

ونحمل ظلم التاريخ .



وهذا مايؤرقنا .



بالقرب من المركز وسيارات بوليس.



سبح خيالي الى داخل المركز والسجناء بعد ان رايت بعض العوائل لمواجهة ابنائهن.



ترى لما السجون اصلا والبوليس.



ولما الناس يحتجزون والبوليس ايضا يحتجز نفسه معه ويتشاركون المكان فلا فرق بين الجميع.



لما يكون الناس هنا بعيدا عن اهاليهم ومحبيهم.



ولما يتشاجرون ويعتدون على بعضهم.



الى درجة نحتاج الى كل هذا النظام .



قال احمد في السابق لم يكون هنالك سجون وسجانيين .



ترى هل كان هنالك سلام.



احمد بل سلام دائم.



ان السجون وهو يسترسل هي من صنع الاثرياء والقوانيين من صنعهم وكل شيء هو من صنعهم.



ما ان اكتشفوا النقود واستحوذوا على الاراضي تطلب هذا عبيد وبوليس وخدم وقوانين.



القانون هو قانون الاغنياء ومازال كذلك .



بالامس اتصل سادن صديقي المسرحي الرائع الذي غادر العراق وعبر البحر .كان يشكوا من العوز ويقول ملايين الناس في كل مكان تشبهنا.



لقد فصلوه من زوجته بسبب القبلية وحتى اطفاله لم يعد يراهم.



لقد عاد متخفيا لرؤية بناته.



ووجد ان لاحد يسال عنه سوى بناته.



قال لي انه يشعر بالغربه عندما عاد للعراق وهناك ببلجيكا نفس الشعور القاتل.



واعتقد سيعود لتركيا.



ان الوحده قاتله ياترى من يفعل كل هذا.



اي خيط كي نقطعه.



وهل اصحاب الخيوط هم غرباء ويشعرون بالاسى بسبب ذاكرة حرب وضرب واحتلال وتجويع.



يهودنا هاجروا وعربنا سنة وشيعة هاجروا والكورد لديهم ذاكرة تدمير.



والعرب عاد التاريخ ودولاب الظلم,.



انها كره الجميع على الجميع ياصديقي.

عن جد ياعدنان نحتاج للحب وحب الجميع من اجل الجميع..



والوطن وحده يجمعنا بعد كل هذا الخوف الذي حققناه ض بعضنا بعضا.

الخجرة ولديك ذاكرة خطف وموت وفراق بين عائلتك وتعود تجد لاحد ولابيت .



عن اي وطن تتحدث ياعدنان.



صديقي ربما وطن اخر وارض اخرى.



ولكن لنكون معا اينما مانكون,,,,

الحزن والقلق يلف العالم.وقوة الجميع قادمه من هنا.



الحركات الشخصيات كونها هذا الوجع.



اطفال شعب من الاطفال خلفه داعش وشعب من المهاجريين خلفته العملية السياسية وشعب من المضطهديين والخائفيين حولهم البعث.



ومازال الدهر مجهولا...



اه اه اه.



هذا هو الجحيم والشيطان بعينه .



اتعرف يااحمد ان الحديث عن بؤس العراقيين وليس فئة وحزب ومكون ودين.



ربما سيوحدنا لاحقا.انا هذا الحديث ومشاعر الكرة الارضية على صدري تشعرني بالحب للجميع.

اتعرف: سنقيم طقوس فرح متعدده بالبيت الواحد تاره ايزيدية واخرى اسلامية ومسيحية ويهودية وكردية وووووو

اتمنى ان يكون اولادي من كل هذا الوجع الذي وقع على الجميع.



ونرفع راية الحب.



ونسمي بيتنا المؤجر وليس مهما.



اذ ان الاقتصاد سيبقى لعينا.



ولكن لنضحي به من اجل بيت الحب.



كي يزورنا ويناسبنا الشعب كله.



المسالة ليست معقده انه وعي متاخر بسبب الجحيم الذي حصل لنا.

غادر احمد الى البصرة بدون هدف محدد لان كل اهدافه لاهدف لها ولاتتحقق ولذلك هو دائم البحث عن هدف ويجرب اقسى الاهداف.



لقد جرب اكثر الاعمال كان اخرها عامل بجنبر لبيع الشاي مكشوف ويحيطه الهواء من كل مكان والمطر والحر والناس.



كنت اطيل النظر الى الاشياء والناس واليه بلا اي شعور.



الحياة لامشاعر لها ولااحد يشعر باحد.



لان الحب تلاشى وبديله اصوات الاكواب والملاعق والرشفات الحارة للشاي الحار بالمكان الحار.



كل شيء حار سوى القلوب قهي بارده اتجاه بعضها بعض.



كنا نتواجد معه لانه الوحيد الذي يعمل ويستغل ونحصل على اجره من اجرته.



وناكل الفلافل.



لم يبدي ملله كنا نقضي الوقت ونساهم في رفع معنوياته.

كان لايخشى ان نزاحمه على العمل لانه عمل لااحد ينافسه عليه.



اما عدنان ونبيل فكانا يحملان السيراميك ومسؤلهما بنكالي ولكنهما كانوا احتياط وليس رئيسيين .



كنا بالحياة احتياطيين وبالجيش احتياط وبالنظال احتياط.



كان نبيل يضحك بجنون من يفعل كل هذا بنا .



كل شيء احتياط الا اننا لانملك قندرة احتياط ووضع الحفاة لايتغير سواء كان قبل او لعد الانتخابات.



لقد كما رافضيين بلا تردد الانتخابات.



وها انحن بعدها "احترق كل شيء وتسرب كل شيء ونشف كل شيء"

العالم مقلوب كان نبيل كانه يتحدث مع نفسه لكننا نسمع حسراته وكل شيء مقلوب.الوجوه القلوب الشوارع العلاقات الكلمات.



الحظ.



اننا دخلنا بعالم غير مفهوم ولم يفهم.



لذلك يسود الجهل والدين والخرافه.



المجانيين والمختليين والقتله هم من يقودون عالمنا.



الكتاب الاكاديميين والرؤساء ورجال الدين.



لذلك يحدث لنا كل هذا.

احمد وهو منبهر بنبيل حيث وضع اللمسات الحقيقية لحياتنا رغم كثرة الاعلام والمتعالميين والمتثاقفيين والمحللين.الا انهم كلهم كانو يقولون مالايريدون ان يقولون.



حتى بات اللاواقع هو من يتحكم بواقعنا وقلوبنا لاتنتمي الى كل ذلك.

كانت المباريات لكاس العالم 2018 في كل مكان عبر الشاشات العملاقه التي تعلوا صور المرشحيين او بقايا مرشحين حتى اللحضه لايعرف احد من هم واين اصبحوا.



ربما هم ايضا احتياط عالمنا عالم احتياط.



والعراق البلد الاول بالاحتياط.

حياتنا ضراط بضراط كان احمد هو الاخر يردد بياس كبير.



فالجميع ينتقد ويرفض الوضع لكن الجميع لايفعل شيء حياله.

انقذوا العراق

الم تسمعوا بحركة 99او 88 كلا يانبيل انهم سيقطون الدلوة اعتقد اناه امريكا من تحرك كل هذا .



كلا انهم شباب ساخطون جدا وحشاشه فالعراق بات فراغا لايملأه احد.



احذروا الحركات التي لاعنوان لها او اسم .

لم يعد شيء ينطلي على العراقيين.



حتى الحقيقة باتت اكذوبة كبيرة.

انهم اشرف من المصفقيين للزعماء وللنهابيين والمقبليين الايادي.



انا اقبل يد الجندي وليس رئيس كتله.



او نهاب يتقاسم الاخريين بثروتنا وكان العراق ملك ابيه ويكفر ويحاكم ويسلح ويخطف وبكل وقاحه وشراسه يملأ الشاشات وهناك كلاب كثر من الشعب الخروف يصغي له.



لاحد يرى الجندي او العامل او الحفاة.



هؤلاء هم الذين يبنون ويقاتلون.



لكن المشكلة تكمن بانهم لايفعلون شيء لانفسهم ظنا منهم انهم وطنيينز

صحيح صرخ عدنان الوطني هو من يتمرد ويعصي ويثور ضد زعمائه.



وبرجوازيته ونهابيه وقتلته وخاطفي المواطنيين والناشطيين.

احمد عجيب جميعنا يتحدث بكل ثورية اكثر م جيفارا لكن عمليا لااحد يقوم بشيء لما لانتوحد لما نتخاصم في سبيل الزعماء.



قهقه عدنان.



الزعماء في كل مكان والتاريخ تاريخ زعماء تاريخ نصر وفشل الزعماء؟ الجماهير منفذيين فقط؟ كما رفيقنا يناضل ضد البرجوازية ولكن من منطلق زعيم.



ويقف مع زعيم ضد زعيم ولايقف مع رفاقه الادنى فالادنى.



رغم انه جلده مدبوغ من الفاشيات والبرجوازيات ولكنه يقدس زعيم وراء زعيم.



الجميع كالكلاب لايعطي بزعيمه مهما كان زعيمه.

قال لي ذات مره انا لاملك رايا اذهب الى الزعيم.



دخلت على زعيمه وهو يلمع ويضع قدم على قدم وكان يتامل بنظريته وهي كيف ينفصل عن زعيم اخر.



هههههههههه مجرد وجودي يشعرهم بالارتباك فانا عاصي وضد الزعماء....



قلت له الكرامه بالنسبة لي افضل من الف زعيم ورأي ..



قال هذه اخلاقية ورومانسة قلت له موقف لايفقهه الزعماء ...



وهو تخلي عن الحفاة والمقهوريين باطار الحفاة والمقهوريين.



لم يفهم تى ماذا اريد وماذا اقول .



لانه زعيم لجمع ما...



الحفاة الاخريين مللوا اصدقائهم الحفاة ويريدون قائدا خارج الحفاة يقلدوه ويتباهو به فالحفاة بالنسبه لهم مكسوريين وجيوبهم فارغه ولايمكن ان يحققوا الاممية.



ظنا منهم ان الاممية هي لغه وسوالف وليس دموع وقهر ونظال.



اختاروا الحديث والنظرية بدلا من النظال ومن مكان عاجي يوصمون المحتجيين والحفاة بانهم اسلاميين او وطنيين او فوضوضيين.



انهم يريدون مناظليين بمقاييسهم ومن منطلق تفكيرهم وليس من الواقع الذي لايعجبهم.



لقد اخذوا من ماركس كتبه وجمله.



وتناسوا حياته وضيمه وعوزه.



جاء صوت من بعيد الغداء جاهز هرع الجميع فالجوع في كل مكان وهي فرصه للتواجد مع الزعماء.



كان سمكا مسكوفا ويثير لعابي لكنني هذه المرة شعرت بانها رشوة او استماله بقيت وحيدا بالغرفه.



وتركوا النظال والنظرية.



وحتى هذه اللحضة لم اتناول سمكا مسكوفا.



واصبحت حذرا من كل شيء ولاثق بالملح لانني اعتقد انه سكر.

نبيل .



مشكله ياصديقي البرجوازية جميله وفتياتهم جميلات واشيائهم رهيبه.



يلمعون حلويين حتى اخلاقهم رائعه.ونحن فقط نصرخ ونتمرد ونجوع بلا جدوى.الجوع هو الذي يجعلك تستسلم انا متعاطف مع الحفاة فالجوع لايرحم.

احمد ههههه يبدوا ان نبيل متردد وهذه مقدمه للعوده تحت اقدام الزعماء. لا ابدا لقد اتصل بي زعيمهم الكبير.



وقلت له انا مع عدنان .هههههههههه وفي قرارة نفسي لاشيء وراء عدنان سوى طماطه وثرثرة لعينة.

خرب رب الطماطه وكان الحصار لن ينتهي وهو يطوق الحفاة.



مازال الحصار على الفقراء وهو حتمي وبكل مكان فلا عراق قديم او جديد.



العالم ساكن بالنسبة لنا وهو حصار ابدي.



وكل التغييرات هي تغييرات بين البرجوازيات والزعماء.ونحن مجرد ادوات.

لذلك الحفاة نخبة وقادة وانفصلوا عنهم جميعا.

لم يتبقى غيرهم يفضح سواء كانوا اشتراكيين اسلاميين بعثيين مجتمع مدني.

الحفاة ثوار.



وسنهزم الجوع ليس بالصبر والتفاني بل بالعمل والنظال والاعتماد على نموذجنا.

جيد قال نبيل لنشيد صندوقا لجمع التبرعات ههاحمد قال وستاخذه الى اطفالك ونتخاصم بيننا.

قال لي صديق قريب وهو من الحفاة ان العالم ليس مثالي وستنقرضوون ربما.



لابد من العمل والتعاون ومن ثم الثورة

الوحدة اصعب من الالم.

هذه رساله على الخاص جائت من صديقة مريضه بالغرب البارد.

قال نبيل لعد وين نروح لاالغرب غرب ولا الشرق شرق.



ماذ يحصل للعالم

وهل سننقذ الجميع

هو انت حافي ههههه قهقهوا جميعا.

يزن من شدة البؤس كان يكتب عبر التواصل الاجتماعي.



وقد كتب لهم بصفحة الحفاة همزين الموديلات البرجوازية بيه جنز ممزق وشعر بدون تمشيط.



حتى نضيع معهم نحن الحفاة اذ ان اخر بنطال بدأ يتمزق بهدوء كما حياتنا تتمزق بهدوء ونوت ببطيء دون ان تكون احصائية للموت بسبب العوز.



هيقهقه بوجع ويقول نحن نتحول من الكم الى الكيف وكيفنا الجوع النهائي وتلك هي طفرة الحفاة كافراد ولكن ولكن؟ صرخ احمد اذا اتحدنا وكنا معا سنؤجل موتنا وربما نير حياتنا.دعونا نفعل مشروع للتشغيل ونفرضه على الدولة وشركاتها ومن ثم يكون نموذجا ننطلق منه لبناء المجتمع المتساوي.

نبيل وهو يصرخ زوجتي تتالم ولامتلك اعلاج او الاجرة للذهاب للمستشفى وهي تذرف دموع كما كانت جيني زوجة ماركس بلياليها البارده والطويله حيث لاحليب ولاراتب لماركس العظيم.



ههه العظيم

لو عظيم ماكان جاع.



العظيم ياصديقي بعالمنا ابدا لن يجوع.



واي شخص لن يجوع فهو كارتوني وروحه انانية ومشاعره مشاعر برجوازية فردية.

في غمرة صمته وفوضى العلاقات والتقييمات.حيث اقر بانه لم ينغمس بحياة الاخرين كي لايذوب هو ..



اتصل صديق شاب اسمه سجاد طالب وهما يتبادلان الحب والاشتياق.كان سجاد ضائعا وكان عدنان يعتقد انه انتحر دون ان يسال عليه لانها باتت طبيعية فلقد اصبح خيار الانتحار او الهجرة او الثورة المسلحه هي خيارات مفروضه عليهم ودائرة لاتنتهي كانها قدر مغرض وحقير تديره قوى لايعلمها الله.



توسل اليه ان يراه مبكرا والا ؟ سوف ينتحر.



مازال عدنان غبي ولديه بعض العاطفه.



وبقرارة نفسه لاعاطفه بدون مال.



فحجم المال هو من يفسر العاطفه والصداقه.



لن يبالي عدنان وقال له ساتي ولكن الجاي والماي عليك.



وافق سجاد وتفاجيء عدنان من اين سياتي هذا المال.



ومادام بعض المال موجود فانه لن ينتحر وسياتي حتما.



خرج مسرعا وهو معتمدا كليا عليه.



صرخت زوجته صمون صمون الى المعركه الى الحياة ايها الحفاة.

كان صوتها يتكرر اذ بدون ان توصيه وصيتها الاخيرة فهو سياتي بالصمون.



لانه اعتاد الجمله بعد السقوط مباشرةهذه ليست احلام بل حقوق..



وقشمرونا الامريكان والمناضليين القدامى...



ومازال الصمون والركية ولقاء صديق حلما وليس حقا.

جلس بالمقهى بثقه عالية واشار الى العامل وطلب حامض.



ولم يطلب قنينة ماء بعد ان سمع بفتاة تسئل عن سعر الموطه.



وقال لها النادل ثلاثة الاف.



اصابه ذعر شديد وارتفعت حرارته ...رغم عطشه.لانه يعرف ان صديقه واعده بشراء الشاي فقط.



والحفاة ملتزميين بمواعيدهم فهم محاربيين شرفاء.



طال انتظاره وبدا يعطي لنفسه تبريرات ربما انه بمقهى اخر.



ربما اغراه شخص ما ونسى الموعد.



كل شيء جاهز فالعالم فقد معلييره وقوانينه وشرفه.



كان لايابه بمجيء صديقه ونسى انه ربما ينتحر.كان قلقا من سيدفع الحامض له.



بدا الارتباك واضح عليه.



سلم عليه صديق فنان وجلسا يتحدثون عن الفن والسياسة والحياة.



دائما كان عدنان يجر الاخريين الى حياتهم وموقعهم بالانتاج.



وبسبب صراحته .



سادت صراحه جدية وتبين ان الفنان المطرب المبدع لايملك مالا وهو ينتظر صديق لياتي له بالمال ايضا.



قال له لناكل لفات فلافل والله كريم.



قال له عدنان مادام الشغله بيه فلوس فصديقك لا ياتي هههههههههه.



قهقه وقال لا سوف ياتي فليس الجميع متشابهون بل اصدقائي افضل من اصدقائك الحفاة...



لم ادافع عن قدسية الحفاة.



فلهم ايضا قداسه حيث لانطلب الا من بعضنا بعضا وطلباتنا جميعا صغيرة.



قال لصديقه الجديد بالواقع والقديم بالفيس.



انت من الحفاة تردد الفنان وحاول ان يتلعثم لكن عدنان ساعده بذلك وتجاوز خجله وتعامل معه كما هم الحفاة ببساطه.



تبادلا السير بالشوارع والجلوس بالمقاهي وبعض الحديث عن بعض الامور.

في عودته الى البيت الذي لايعرف هل سيجد اطفاله ام سيطردون .



يخشى حتى ان يفتح عربة لبلبي..



لانه يعيش حارسا بمنطقه برجوازية وسياتون بالشرطه ومكافحة الارهاب.



ليطردوه خارج الوطن حتى.



فالاوطان ليس للحفاة بل للمالكيين.



والمالكيين هم الاقوياء اما بعثيين او متملقين لهم سابقا او مليشيات ومتملقين اكثر من قبل.



فلقد كثر النباح والتصفيق والهوسات.



مد يده بجيه ليتاكد انه يمتلك اجرة العوده ووقف كانه شرطي بالشارع ليوقف السيارة واستلقى بمقدمة السيارة وبالصدر.



دائما الصدر له هيبه خاصه بتلك الايام.



فالجميع بات صدري.

كانت بيده اخر سيجارة وسيطر عليه تفكير كيف سيمضي ليلته بدون صديق فلقد كانت سجائره صديق ونعم الصديق.

لااحد يعرف سره فقط الحفاة يعرفون.



لانه لايعلن افلاسه .



فكل من يعلن افلاسه سوف يفلس.الجميع مفلسون لكنهم لايعلنون ذلك.



لانها عادة معيبه.



فكيف لرجل يجوع او يتسول.والحفاة لايتسولون سوى من بعضهم بعضا.

لو كان المتسولون يتخذون طريق الحفاة لما كان يوجد تسول بتلك الصراحه القاسية وهم يملأون الشوارع بل الاكثرية.



وستكون الحكومه القادمه حكومة المتسوليين.



وتصريف اعمال .حتى تاتي الحكومه الشرعية من الفاسديين وسيكون المتسولون فاسدون وسينتج متسولون اخرون بنوعية خاصه وباساليب جديده.



فالعالم متطور...



والتاريخ يدور ويتبادل الادوار وكل يتموضع مكان الاخر حتى يرمى البعض.



والبعض الاخر سيستقر.



اذ لايشبع او يستقر او يبتسم قسم الى على حساب قسم اخر.



فالحفاة يجعلون الاخرون سعداء فيوم لك والباقي كله عليك.



واليوم هو يوم الرفحاوييون وشخصيات الصدفه.



لم يعد الله يصغي لانه لم يعد هنالك مؤمنون به.



الجميع يؤمن بتاج راس وراس مال ومالي.



وبات الله وحيدا بلا مؤمنين وقد اقفل بابه.



حيث المصارف والبرلمان هو الباب الرزاق الذي يفتتحه الاغنياء يوميا.

نهض نبيل كعادته منذ الصباح وهو قلق خائف .خاصة عندما يفتح ثلاجته عشرات المرات قبل ان ينهض طفل من اطفاله ويطلب طعام ما ..ا ي طعام.



كانت نذير بؤس وفارغه كما هو العالم وروحه.



انتابته افكار لايريد ان يعرف ماهي لانها دائما تسيطر عليه.



هي افكار رفض وياس وفشل.



ويضطر لان يقول مع نفسه ماالعمل.حتى كره هذا السؤال.



لابد ان يفعل شيء لينهي تلك اللحضات المتكررة.

دار بين اشياء بيته القديمه وكانها اثار طواها النسيان تصلح للسياح وليس للعيش.



نظر باعماق وعاء حب الماء القديم الذي تركه له والده كذكرى للايام الجميلة.



حيث كان الماء مجانا ..



وهو يقطر بقايا وجع وينذر بالنهاية.حيث لايملك ثمن الماء والصمون.



ووضع راسه بوسطه وصرخ...



ماء ماء ماء.كانه بصحراء ولايراه احد بالرغم من انه بوسط مدينة شعبية.



لكن يبدوا ان الضمير والحياة غادرته وماتبقى منها بقايا اثار لكائنات تحولت بفعل الاحتلال والعراق الجديد.



الى سكون ومقبرة خالية من المشاكسة واللعب وحيث الشوارع المتربه والمهدمه تبعد الاطفال وتجبرهم ان يبقوا بالبيوت .

مر من امامه ابو بريص وهو يبدوا سعيدا جدا بالرغم من انه قد قطع ذيله.



وهو يلهث مع اخر صغير ..ربما طفله .

عاد ابو الحور الى طفله الصغير النائم بعد شقاء وليلة طويلة رافقها انقطاع تام للكهرباء وجوع شديد

نظر الى مخرجه ومرر يده كانه يبحث عن ذيله.



ودار حول حب الماء القديم .حاول ان يفرح كان ابو بريص متسائلا وهو يتامل نبيل .



اي مخلوق هذا وكانه ادرك انه من الحفاة .



تالم قليلا وراح يلهو مع طفله.

يبدوا ان بريص من المحاربيين القدامى الذين سقطوا امام هذا الجيل من الحفاةزولكنهم سعداء رغم الجروح وذيولهم المقطعه وذاكرة فاشيةزلكنهم لايشعرون بنا فالعراق الجديد لهم.تذكر صديق قديم له يقبض من كل مكان ويناضل بكل مكان.اي مخلوق هذا.



حاول ان يستنجد بابو بريص لكنه اختفى.

الجميع يختفي وانا وحدي.



اي عالم هذا

اتصل بعدنان.ليخبره ويوصيه على ان لايخبر الجميع.

مازال يمرر يده ليتاكد ان ذيله لم ينقطع بعد.

لمس عضوه وشفاه ليتاكد انه حي تسلق الجدران وسقطزتاكد انه انس وليس ابو بريص.

الوو عدنان هل تسمعني نا نبيل ..اي شكو كول شلونك هلو..

دائما هكذا يتحاور الحفاة ,,,حرب ربك شبيك .مابك يانبيل ظ هل تعرفني

ههه ضحك عدنان .نبيل انت يجب ان تنقرضزههه قهقه نبيل.



ربما اليوم سانقرض لكن ابو بريص رفضني

يبدوا انه من جماعة رفحا والسياسيين القدامى.



لايتحمل ان يعود للماضي والجوع والقهر والسجون

ونحن ماذنبنا نحن الحفاة

يجب ان نلتحق بالشباب ..فالشباب نتاج المحاربيين والماضي وخرجوا من معارك كثيرة من الهجرة والطائفية والخوف والاغتراب ايضا.



الفرق ان المحاربيين القدامى ونحن لم نقبض بعد ؟

الجميع يريد ان يقبض

ولايسمح بذلك فقسم يقبض وقسم يحدق بحسرة وهذا هو الصراع الطبقي.

والشيوعيون ياصديقي

شيوعيين مقثل ابو بريص.



ضحى بذيله وقبض.

صراع الحفاة ضد الزواحف من الشيوعيين والمدنيين والاسلاميين

ولكن هم يقولون نحن مع الجياع والفقرة

نعم انهم يتسلون ببقايا ماضي ليبرروا وليجملوا ذيولهم

انهم يسافرون للتجميل والنقاهه.



ويريدون ان يصيرون نظريين بروسنا..

الحفاة بسبب واقعهم لاينتمون للجمل والنظرياتانهم يدركون من هم الشرفاء من غير الشرفاء.

الفائض والمال يفضح الجميع.ولايستطيع مخلوق سواء ابو بريص ابو فلان هههههه من تقصد

لاقصد احدا كل ابو هو ليس من الحفاة وسيقف بالاخير من اجل مصالحه .ويستخدمك للبروز ويقضي ايامه الاخيرة كقائد ومعلم وانت تلميذ.

والثورة من يفعلها.

لاأعرف يانبيل الحفاة الجياع الجدد بالعراق الجديد.



ربما صغير ابو بريص.



الذي لم يقطع ذيله بعد..



عندما يقطع ذيله سيثورانتقاما.



وربما سياتي باناس اخريين لينتقموا منا.لاعرف دورة التاريخ فلا نهاية حتمية لهز

الا بنفي المال والربح.



وهذا هو ماركس الشيوعي وليس ماركس مال منظمات مجتمع مدني ومدارس وسفرواقبض وشد ذيلك.

ها خوتي ها. صرخ نبيل الحياة قنادر اما العار او النظال...



لااعرف ياصديقي ...



هذا خيال ونظرية ايضا.عد الى ثلاجتك ستخبرك الحقيقة وابو بريص سوف يرحل لانه لاينتمي لك بعد الان.

في العراق الجديد لابد احد من العائلة ان يعمل وبالاحرى ان يتملق.والعراق الصدامي ان تكون مطيع.



وانا نلت جزائي بسبب قليل من التمرد وخفيف للتملق.وكل مارى احدا سعيدا وسعيدا جدا باشيائه وسمنة اطفاله.



ادرك فورا انه مطيع ومتملق للسلطه السائده.



وبالطبع ليس ذنب الناس ان تهوس وتمجد رموزها وتوج رؤسها.المصيبة ان هذا الوضع طالع الشيوعيين ايضا.فكل لديه تاج راس يحارب به الحفاة باسم المساواة والاشتراكيةز

نبيل هههه ياشتراكية هاي وانت تحار بالعمال والحفاة او الحفاة المتمردييين

ان لم تكن معي فانت ضدي ياصديقي هذا هو تاريخ السياسه بالعراق.كل شيء موجود شيوعيين قوميين اسلاميين.



لكن لم يكن احدا منهم ديمقراطي.

لقد كان منصور حكمت انسانيا وانسن الشيوعية فشيوعيته هي الغرب بانسانيته لكن توقف امام الراسمالية والامبريالية المعولمة.وفضح الوجه الاخر للديمقراطيين ولليبراليين.

لاا.عرف ..كان احمد جائعا وو ينتظر مبادرة ما بيأس شديد وهذا الياس هو الذي ساعده على التحمل.فما ان بادر انطلقت الافواه وتاجل كل خلاف سياسي في سبيل الصراع حول لفة الفلافل..

اتعرف يااحمد لقد كنت منعزلا بالبيت ولااحد اتصل بي في هذا العالم .عجيب امر هؤلاء الشيوعيين كما يقول سجاد.فقط بالمناسبات والانتخابات والمدارس يتصلون بلهفه.



وعندما يسيؤن الظن بك وهو كثيري الشك كما اي مؤمن كبير.



لن يتصلوا وحتى صمتك يصبح مريبا بالنسبه لهم ولقائاتك ومن معك.انهم بوليس ستاليني قديمزواخشى من ان تكون السلطه والمال بيدهم.قهنا المحك كما كان ستاليين.

انزعج احمد فهو لايريد اي كلام بسوء اتجاه الشيوعيين.بسبب ايمانه اما نبيل والاخرين فهم يخافون ان يسمعهم بعثي ما عفوا شيوعيا قديما اوجديدا.

اها محاولة من احمد لتغيير الحديث وكيف امضيت وقتك.

لاشيء ففي العراق الجديد لابد ان تشتري الصمون والماء.وان تشتري موبايل حديث.

لان من المخجل ان يكون لديك صرصور ومن المخجل ان لايوجد نت ببيتك

لقد شرب اطفالي من ماء البوري

حتى اكبر مناضل علق سابقا او حكم بالاعدام لايشرب من ماء البوري

الجميع تبرجز ياسالم المرزوك.



كان نبيل يردد خذني الى السفينة ياسالم المرزوك ويذكر رفاق له بالاسماء لانه شاركو بتجويعه بسبب خلافات حتى هو لايفهمها.

انه المال ياصديقي من يغير النفوس والعلاقات

كان عدنا ن يتحدث بالم.



فهو قد اتصل برفيق له مازال طيبا ويجب ان يبدي تملقا.



لان ثلاجته قد فرغت

ذهب اليه وخرج من البيت بعد طول سبات.



وعاد حاملا صمون وجبنه وبطل ماء

كان جاره يتربص به متى ذهب ومتى جاء ومن اين له تلك العلاليك.

جاره كانه اعمى لاينظر الى السيارات والقواويد حوله من الملاهي والصعاليك ومتملقي السلطه والطلقاء والقضاة المتملقيين والضباط والاعلاميين والفضائيات والمولات.ووجوه قبيحه تصعد الجكسارات.

كان لايرى سوى علاقى ة الصمون التي احملها.



كما رفيقي الذي لايرى سوى منشوراتي ويراقبها ويفرمتها ويشكك بها ثم ينقلها الى ولي نعمته الرفيق المسعول هههه

قهقوا جميعا وكانهم يطلقوننارا من افواههم كما الدينصور السحري.

اتصل سجاد وهو يترقب اللقاء واجتمعنا بمقهى يوحي للبرجوازية.



فكل شيء بالنسبة للحفاة هو بمثابة برجوازي.وبات الناس حولهم يخشون ان يفعلوا اي شيء امامهم او يشربوا وياكلوا ودائما عند الموعد مع الحفاة لاترتدي الناس اثيابهم الانيقه لانهم يخشون الحس الطبقي للحفاة.



او ربما الحسد حسب مفاهيمهم الرجعية ..

تذكروا الايام التي تعيد نفسها وتذكروا احمد عندما يكفر بسبب الجوع وايضا الحصار الشيوعي من القسم البرجوازي للشيوعيه.وبالفعل ماان نشرووا صورة اللقاء بدا التذمر من الاخريين ومحاولة التشويه والقلق.

الحفاة دائما مصدر قلق للاتباع واسيادهم.

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