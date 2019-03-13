الانضباط: تستدعي لاعب النفط والمدير الاداري للشرطة

2019/03/13 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استدعاء لاعب النفط مازن فياض والمدير الاداري لنادي الشرطة هاشم رضا للنظر بالحادثة التي حصلت بينهما خلال

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