مركزالاعلام الرقمي : توقف فيسبوك وانستغرام في عدد من مدن العالم

2019/03/13 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الاعلام الرقمي،اليوم الاربعاء، عن توقف تطبيقات الفيسبوك والانستغرام في عدد من دول العلم.وقال المركز في بيان مقتضب تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إن

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