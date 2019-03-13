البيت الابيض يؤيد جرائم السعودية بحق اليمن ويرفض قرارا لايقاف دعم الرياض

2019/03/13 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أوصى مستشارو البيت الأبيض يوم الأربعاء بأن يستخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار بإنهاء دعم واشنطن لتحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن.وجاء بيان البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على الأمر إذ يرغب المشرعون في أن يشدد ترامب سياسته تجاه السعودية.ويصوت مجلس […]

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