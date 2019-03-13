العراق وسوريا يؤكدان على تفعيل الربط السككي بين البلدين

2019/03/13 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقشت اللجنة العراقية السورية المشتركة، اليوم الاربعاء، تفعيل الربط السككي بين العراق وسوريا وتفعيل القناة الجافة لزيادة حجم التبادل السلعي بين البلدين.

وذكر بيان للسكك الحديد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مدير عام السكك طالب جواد كاظم حضر اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة برئاسة وكيل وزارة الصناعة محمد مكي وبحضور ممثلي بعض الوزارات المعنية (النقل والتجارة والخارجية والتعليم العالي والتخطيط والمالية والموارد والسكان والتربية والصحة والزراعة وهيئة الاستثمار).وبين مدير عام السكك انه تمت خلال الاجتماع الموسع مناقشة الامور المتعلقة بين البلدين وحلحلة الامور العالقة لمواصلة العمل بين جميع الاطراف في مجالات النقل وتبادل الخبرات في الميادين كافة وأكد على تفعيل الربط السككي بين العراق وسوريا فضلا عن مناقشة اتفاقية النقل البري واتفاقية النقل الجوي لتعزيز الجانب الاقتصادي والتعاون المشترك في مجال النقل.واضاف ان الاجتماع تطرق الى تفعيل القناة الجافة لزيادة حجم التبادل السلعي بين البلدين وزيادة الرحلات الجوية الى سوريا وتنشيط محور النقل عن طريق البر والجو وعن طريق الموانئ العراقية.

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