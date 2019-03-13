السجن 6 سنوات لمدير حملة ترامب

2019/03/13 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} صدر حكم بالحبس 6 سنوات بحق المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، لإدانته بالتآمر المالي والتأثير على الشهود.

وعقب اعترافه بارتكاب التهمة الموجهة إليه في قضية واشنطن، وافق مانافورت على التعاون في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.وكان الاتفاق بمثابة محاولة لتلقي عقوبة مخففة، ولكن جاكسون أصدرت بيانات الشهر الماضي جاء فيها أن مانافورت انتهك الاتفاق، مما يعني أنه لا يستطيع الاعتماد على أي نوايا طيبة تم وعده بها من خلال الاتفاق، ويعد مانافورت، الذي ينتمي للحزب الجمهوري وعمل مديراً لحملة ترامب الانتخابية لمد شهرين، أول شخص يتهمه المحقق الخاص.

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