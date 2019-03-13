إنضباطية الإتحاد تستدعي مشرف الشرطة ومازن فياض

2019/03/13 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استدعت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم مشرف فريق كرة الشرطة هاشم رضا ولاعب فريق النفط مازن فياض.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه "تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثانية عشرا ظهرا في مقر اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم المؤجلة من الجولة الثالثة".انتهى

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