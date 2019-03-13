توقف الفيسبوك والانستغرام في العراق وعدد من دول العالم

2019/03/13 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقف وتعثر لتطبيق الفيسبوك والانستغرام في العراق وعدد من دول

العالم ومن المصدر وليس له علاقة بتهكير لحساب شخصي للمشتركين وسوف

يعاود للعمل بصورة طبيعية فيما بعد ..

لذا وجب التنويه ..

واطلق مستخدمي التطبيق هاشتاك #FacebookDown.

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