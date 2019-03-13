الكمارك”ضبط 3 سيارات دون الموديل و مواد تصفيح في كمرك بوابة البصرة

2019/03/13 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت السلطة الكمركية في كمرك بوابة البصرة اليوم الأربعاء بالتعاون مع قسم المكافحة والتحري عن ضبط (٣) سيارات دون الموديل معدة للتهريب مخفية داخل حاوية حجم ٤٠قدم بالأضافة الى ضبط حاوية اخرى حجم ٢٠ قدم محملة بمواد تصفيح دون موافقات خاصة .

” وجاء في بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى” أن لجان الكشف الكمركي في المركز المذكور ضبطت السيارات الممنوع استيرادها كونها دون الموديل المسموح بأدخالها بعد التفتيش الدقيق حيث حاول اصحاب السيارات أيهام مفتشي الكمارك بأخفائها داخل الحاوية .

“وأضافة الهيئة ” أنها قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتعليمات والضوابط النافذة.

يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها السلطات الكمركية في مراكزها وهي تعلن يوميا عن أحباطها للعديدومن محاولات تهريب مختلفة في هذه المراكز.





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