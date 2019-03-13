الاتحاد الأوروبي يحذر أمريكا: لا اتفاق جديد حتى تلغي واشنطن الرسوم الإضافية

2019/03/13 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت المندوبة الأوروبية لشؤون التجارة، سيسيليا مالمستريم، أن المفوضية الأوروبية لا تعتزم إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة حول رفع الرسوم على المنتجات.وأضافت، اليوم الأربعاء، لن يحدث ذلك قبل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على استيراد منتجات الصلب والألمنيوم من دول الاتحاد، التي فرضتها في العام الماضي.وقالت مالمستريم، خلال كلمة […]

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