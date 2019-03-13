2019/03/13 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هافال فتّاح اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان, الاربعاء, على المباشرة بعمليات البحث عن رفات ضحايا “داعش” في المقابر الجماعية المنتشرة في قضاء سنجار وذلك في 15 من آذار الجاري. وقال قائممقام قضاء سنجار فهد حامد في حديث لـ”ناس” اليوم (13 اذار 2019), إن ” الحكومة الاتحادية وبالتعاون مع حكومة إقليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يعلن موعد البدء بفتح المقابر الجماعية في سنجار NAS | موقع ناس الرسمي.

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