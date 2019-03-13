2019/03/13 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس بعد مخاطبات دامت ثلاثة اشهر، مع القنصلية الاميركية في اربيل ، والسلطات في الاقليم؛ بهدف معالجة بغل مصاب في محافظة السليمانية، الا ان اخيراً منظمة مختصة بحقوق الحيوان في واشنطن قد وعدت بعلاجه في الولايات المتحدة.“البغل” في رحلة علاج وقالت الناشطة في مجال حقوق الحيوان ئاوات حسام الدین في حديث لـ “ناس” اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استعدادات لإرسال “بغل” في رحلة علاج من العراق إلى الولايات المتحدة NAS | موقع ناس الرسمي.

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