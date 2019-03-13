2019/03/13 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

باشرت

أمانة بغداد، الاربعاء، برفع الكتل الكونكريتية من امام فندقي فلسطين مريديان وعشتار

شيراتون بالتعاون مع الفرقة الخاصة لمكتب رئيس الوزراء وبالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.

وذكر

بيان صادر عن مكتب المديرية العامة للعلاقات والإعلام في الامانة تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أن “ملاكات دائرة الوحدات الانتاجية باشرت برفع 350 كتلة

كونكريتية من أمام الفندقين موضوعه منذ العام 2006.

وأضاف

البيان أن ملاكات دائرة بلدية الرصافة باشرت حملة تنظيف للموقع مواكبة لحملة رفع الكتل

وتعمل على اعادة تأهيل القالب الجانبي ومشبكات تصريف الامطار .

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

28

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تباشر برفع الكتل الكونكريتية من أمام إثنين من فنادق العاصمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تباشر برفع الكتل الكونكريتية من أمام إثنين من فنادق العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).