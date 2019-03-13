2019/03/13 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مديرية الأمن الوطني وقسم مكافحة الإجرام في محافظة الديوانية، الاربعاء، القاء القبض

على عدد من المتهمين بانتحال صفة عناصر في

الحشد الشعبي.

وذكر

بيان صدر عن المديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن قوة مشتركة مؤلفة

من مديرية الأمن الوطني وقسم مكافحة الإجرام في الديوانية ألقت القبض على عدد من المتهمين

يدعون انتماءهم إلى أحد مكاتب الحشد الشعبي

في المحافظة”.

وأضاف

البيان أن ” قيادة الشرطة أجرت اتصالها مع هيئة الحشد ليتبين عدم صحة ادعاء هؤلاء الأشخاص”.

وأشارت القيادة أن “المتهمين سيُحالون إلى القضاء

بعد اعترافهم بالقيام بعمليات النصب والاحتيال على المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم

بحجة تعينهم في دوائر الحشد الشعبي”.

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