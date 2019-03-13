هل يوقف الكونجرس الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن؟

2019/03/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية، يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء للتصويت على قرار ينهي دعم واشنطن للعدوان الذي يشنه النظام السعودي ضد اليمن والذي أسفر، بحسب إحصائيات

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