2019/03/13 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبد الكاظم حسن الجابري

هذه العبارة أصبحت رائجة, وشائعة الإستعمال, خصوصا بعد تنامي, وإنتشار, وتوسع, وسائل الإتصال.

القنوات الفضائية, والإذاعات, والهواتف الثابتة والمتحركة والشبكة العنكبوتية –الأنترنيت-, كلها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفاق وتملق إلكتروني.. العالم قرية صغيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفاق وتملق إلكتروني.. العالم قرية صغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).