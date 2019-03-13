عطل مفاجئ يصيب “فيسبوك” و”إنستغرام”

2019/03/13 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أُصيبت شبكتا “فيسبوك” و”إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، بعطل فني مفاجئ أعاق وصول المستخدمين للموقعين، في العديد من الدول.وأفادت “فيسبوك” بأنها على علم بأن بعض الأشخاص لديهم مشكلة في الوصول إلى تطبيقات الشركة.وبحسبما ذكرت التقارير الإخبارية فقد اشتكى مستخدمو الموقع الأزرق من عدم قدرتهم على استخدام الموقعين.وانتشر وسم (هاشتاغ) على […]

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