2019/03/13 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشوب ثلاثة حرائق بمناطق متفرقة من الزعفرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/13 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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