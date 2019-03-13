2019/03/13 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتعليق كل رحلات طائرات "بوينغ

737 ماكس 8 و9" على خلفية كارثة تحطم إحداها في إثيوبيا يوم 10

مارس.

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و 9 من التحليق) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن منع كل طائرات بوينغ 737 ماكس 8 و 9 من التحليق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).