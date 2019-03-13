2019/03/13 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودع محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، الرئيس الإيراني الدكتور حسن

روحاني، بعد زيارة قام بها إلى النجف الأشرف.

وتشرف روحاني بزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب

"عليه السلام" ولقاء سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى

السيد علي السيستاني والمراجع العظام (أدام الله ظلهم الوارف).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. محافظ النجف يودع الرئيس الإيراني بعد زيارته لمدينة النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. محافظ النجف يودع الرئيس الإيراني بعد زيارته لمدينة النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).