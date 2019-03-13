2019/03/13 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتمثل هذا الخلل الفني بعدم مقدرة المشتركين على نشر صورهم بصورة اعتيادية وكما كان في السابق اذ تظهر فور تحميل المستخدم للملف "الفيديو - الصورة" عبارة "عذر حدث خطا في التحميل".

وحدث هذا الخلل في تمام الساعة الثامنة مساءا من، اليوم الأربعاء، ولا تزال مستمرة حتى ألان".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خللا فنيا يصيب موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" في العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خللا فنيا يصيب موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).