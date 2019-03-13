خاص للغدير .. متنبئ جوي يحذر من طقس مساء الخميس

2019/03/13 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الموسوي في بيان خاص "للغدير"، تضمن نشرة كاملة عن أجواء الخميس، أن" الأجواء في ساعات الصباح الباكر من يوم غد غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة في عموم مناطق شمال البلاد تصاحبها عواصف رعدية لكن خلال ساعات ظهر ومساء ولليلة الخميس يبدأ المنخفض الجوي بالاشتداد حيث تشهد عموم مناطق شمال البلاد أجواء غائمة مصحوبة بأمطار متوسطة الى غزيرة ممزوجة بالحالوب وتكون غزيرة جدا على اربيل وكركوك والسليمانية وشمال الموصل تصاحبها عواصف رعدية قوية".

واضاف الموسوي، اما المناطق الوسطى فان الاجواء ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة في عموم مناطق وسط البلاد لكن خلال ساعات المساء فيما تشهد بغداد وأجزاء من بابل وأجزاء من كربلاء وسامراء وتكريت وصلاح الدين وبعقوبة والكوت وديالى أجواء غائمة مصحوبة بأمطار متوسطة وأحيانا غزيرة تصاحبها عواصف رعدية قوية وتكون الأمطار غزيرة جدا أحيانا في بعقوبة وأجزاء من ديالى وفرصة واردة لتساقط الحالوب"، مبينا، ان" باقي المناطق الغير مذكور إمطار خفيفة ومتوسطة ذات طابع عشوائي".

وأوضح الموسوي بحسب بيانه، ان" اجواء مناطق الغربية غائمة جزئيا وأحيانا غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة ذات طابع عشوائي لكن الغزارة واردة بقوة على الفلوجة"، فيما اكد على ان" اجواء المنطقة الجنوبية ستكون غائمة جزئيا الى غائمة مصحوبة بأمطار خفيفة ومتوسطة تغزر احيانا تصاحبها عواصف رعدية خاصة السماوة تكون العواصف الرعدية شديدة جدا".

اتجاه وسرعة الرياح..

أكد المتنبئ علي الموسوي، أن" الرياح ستكون جنوبية شرقية شديدة السرعة حيث تتجاوز هبات الرياح 75كم في العاصمة بغداد والفرات الأوسط وعموم مناطق وسط وجنوب وشمال وغرب البلاد لكن تتجاوز هبات الرياح85كم في ديالى والكوت والمناطق الشرقية من البلاد".

درجات الحرارة..

وبين الموسوي، ان" درجات الحرارة ستنخفض قليلا حيث تسجل العاصمة بغداد العظمى22 والصغرى10 والبصرة العظمى23والصغرى11 والموصل العظمى13 والصغرى7".

العواصف الترابية..

وتابع الموسوي، انه" من المتوقع ان تشكل موجات غبار كثيفة في اغلب مناطق البلاد خاصة مناطق وسط وجنوب البلاد نتيجة لرياح الشديدة والنشطة المثيرة للعواصف الترابية".

التحذيرات من أجواء مساء وليل الخميس..

- على المواطنين الحذر من الأمطار الغزيرة جدا خلال ساعات مساء ولليلة الخميس على اربيل وكركوك والسليمانية وشمال الموصل وأجزاء من سامراء وشمال وشرق ديالى.

- كذلك يجب اخذ الحيطة من غزارة الأمطار مساء يوم الخميس على بغداد والمناطق المجاورة لها.

- الحذر من شدة العواصف الرعدية القوية في عموم مناطق البلاد خاصة السماوة تشهد عواصف قوية جدا.

- نحذر من شدة الرياح النشطة المثيرة للعواصف الترابية خاصة الأقسام الشرقية من البلاد والفرات الأوسط.

- نحذر من تشكل موجات غبار كثيفة تؤدي إلى تردي الرؤية الأفقية خاصة في المناطق المفتوحة في عموم مناطق البلاد وبالأخص مناطق وسط وشرق البلاد.

- نحذر من تساقط كثيف للحالوب على مناطق كركوك واربيل والسليمانية واجزاء من ديالى خصاصة خلال ساعات مساء ولليلة الخميس.

- لايستبعد تشكل سحب قوية بما نسميها سحابة الجرف( سحب سوبر سيل) خلال ساعات مساء ولليلة الخميس على اجزاء متفرقة من مدن الشمال وخاصة كركوك واربيل .

- المفاجئات واردة بقوة نحو السلب او الإيجاب كوننا في فصل الربيع الذي يحمل طابع التقلبات الجوية المفاجئة الغير متوقعه..فقد تشهد مناطق غير متوقعه امطار غزيرة او قد تشهد مناطق متوقعه امطار غزيرة لكن تضعف الأمطار بها.

- المناطق الغير مذكورة من مناطق وسط وغرب البلاد في النشرة تكون الأمطار بها خفيفة وأحيانا متوسطة ذات طابع عشوائي.

انتهى..م.ر

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