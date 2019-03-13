2019/03/13 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة)…كشفت تقارير صحفية اسبانية، وجود أحداث شغب بين جماهير فريق أولمبيك ليون الفرنسي مع بعض مشجعي برشلونة، وذلك قبل انطلاق المباراة التي تقام مساء اليوم على ملعب «الكامب نو» بين النادي الكتالوني وليون في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة “سير” الإسبانية، أن “هناك خمسة مشجعين فرنسيين تعرضوا للهجوم بينهم اربعة أشخاص أصيبوا برذاذ الفلفل وتم نقل المشجع الخامس إلى المستشفى بسبب الإصابة، دون الكشف عن حالته النهائية”.

وأضافت التقارير أن “هناك أكثر من 100 مشجع متطرف تابع لفريق ليون تجمعوا في ساحة بارتي ألتا في برشلونة يحملون أعلام النادي بالإضافة لحمل بعض الألعاب النارية، لانتظار بداية المباراة”.

وبدأت الأمور منذ إعلان ألتراس “باد جونز” التابع لنادي ليون والذي تربطه علاقة وطيدة بمشجعي ريال مدريد، من أجل التجمع في ميدان أوسكا، القريب لملعب “الكامب نو” والذي يشهد عادة احتفالات ضد الفاشية، رافعين لافتات مدونا عليها جملة “العالم أجمع يستبعد الفاشية”.

وشهدت مباراة الذهاب في ليون وجود مشجعي برشلونة أبرزهم ألتراس “بوكسيس نويز”، بعد نجاحهم في دخول الملعب بإذن من الشرطة الفرنسية، الأمر الذي أدى إلى غضب إدارة النادي وطالبت بفتح تحقيق في هذه الواقعة، خاصة أن تلك الرابطة ممنوعة منذ عدة سنوات من دخول المباريات بسبب أعمال الشغب التي تقوم بها.

وتعتمد رابطة “باد جونز” على 6000 مشجع وعادة ما تقوم هذه الرابطة بالعديد من أحداث العنف مما جعل “اليويفا” تهدد إدارة ليون بإغلاق ملعبها بعد أحداث الشغب التي شهدها الملعب ضد جمهور بشكتاش التركي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب “بارك أولمبيك ليون” ويسعى نجوم النادي الكتالوني بقيادة ليونيل ميسي لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 8 في بطولة دوري أبطال اوروبا.

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