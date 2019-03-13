تمساح في نهر دجلة بمحافظة ميسان

2019/03/13 | 21:56

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( المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..عثر مجموعة من الشباب، اليوم الأربعاء، على تمساح في نهر دجلة في محافظة ميسان وسط مدينة العمارة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتمساح قالوا انه تم العثور عليه في نهر دجلة.

وبحسب المعلومات المرفقة مع الصور تم العثور عليه تحت الجسر اليوغسلافي وسط العمارة وتم قتله على الفور.

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