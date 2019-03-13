مارادونا يشيد بميسي ويصف رونالدو بـ “الساحر”

2019/03/13 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أشاد الأرجنتيني دييغو مارادونا باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، بعدما قاد فريقه إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على أتلتيكو مدريد 3-0.وقال مارادونا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “ماركا” الإسبانية: هناك لاعبون لمسوا بالعصا السحرية، نحن في الأرجنتين فخورون بأن ميسي أرجنتينيا، وبأنه لم يلعب مع الإسبان، […]

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