2019/03/13 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الأربعاء، خلال إستقباله محافظ المثنى، أحمد منفي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس المحافظة، على ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق، وتعميق السلام والوئام الموجودين بين المكونات العراقية.جاء ذلك في بيان نشر في موقعه الرسمي، وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، واشار بأن "الوفد الضيف قد عبر عن شكره للقاء وحفاوة الإستقبال، مشيرين الى العلاقات التاريخية بين شعب كوردستان وبقية مناطق العراق، كما أعربوا عن تقديرهم لتضحيات شعب كوردستان في النضال ضد الدكتاتورية والحرب ضد الإرهاب".مضيفاً، بأن "محافظ المثنى والوفد المرافق له قد قيموا عالياً، جهود الرئيس البارزاني في التصدي للدكتاتورية وإرساء المبادىء الديمقراطية والتعايش في العراق".واشار البيان، بأنه "جرى في جانب آخر من اللقاء بحث الأوضاع المعيشية للمواطنين العراقيين، وبالذات في محافظة المثنى وبقية محافظات وسط وجنوب العراق، مؤكدين على ضرورة الإستفادة من تجربة إقليم كوردستان من أجل نقلها الى محافظتهم، وتطويرالقطاع السياحي وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ومحافظة المثنى، كما تم تداول الأوضاع والمشكلات الموجودة في العملية السياسية في العراق، وأكد الحاضرون على ضرورة تنفيذ الدستور العراقي من أجل حل المشكلات".ووصف البارزاني بحسب البيان، "العلاقات بين إقليم كوردستان ومحافظة المثنى بالمهمة"، مشيراً الى انه "بعد عملية تحرير العراق، لو تم الإعتماد على الدستور كأساس لحل المشكلات، لكانت الأوضاع في العراق أحسن من الآن"، مؤكداً على "ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق".وإضافة الى إشارته الى المشاكل السياسية في العراق، جدد تأكيده على "عدم جواز تحول الخلافات السياسية الى أحقاد وضغائن بين القوميات".وقال: "يجب تعميق السلام والوئام الموجودين بين المكونات العراقية".وأردف البيان، بأنه "في نهاية اللقاء، وبشأن مصير رفات المؤنفلين الكوردستانيين، دعا الرئيس البارزاني الى بذل المزيد من الجهود الجدية في سبيل العثورعلى المقابر الجماعية ونقل رفات الشهداء الى وطنهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس البارزاني يؤكد على ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس البارزاني يؤكد على ضرورة تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وبقية مناطق العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).