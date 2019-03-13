بعض مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات في التطبيق

2019/03/13 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الرقمي، الاربعاء، إن بعض مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات في ارسال الرسائل ومقاطع الصوت والفيديو والصور.وقال المركز في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "بعض مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات في ارسال الرسائل ومقاطع الصوت والفيديو والصور".

وكان مركز الاعلام الرقمي أعلن بوقت سابق من، اليوم الاربعاء، عن توقف تطبيقات الفيسبوك والانستغرام في عدد من مدن العالم.

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