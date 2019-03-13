تقرير أمريكي يفضح الأوضاع: الحشد الشعبي المتحالف مع إيران يقوم بعمليات قتل خارج القانون!

2019/03/13 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما يعد إدانة مروعة، جاء التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية ليفضح الأوضاع الحقوقية في العراق ويكشف ممارسات لا إنسانية

كانت وزارة الخارجية الأميركية أصدرت تقريرها السنوي لحقوق الإنسان للعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي 200 بلد ومنطقة.

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