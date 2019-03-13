2019/03/13 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل| ترامب يعلن عن إصدار أمر عاجل بوقف كل رحلات طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9

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