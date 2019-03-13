مسؤول إيراني: أي محاولة لزعزة أمن الحدود ستسبقها عمليات هجومية

2019/03/13 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي شمخاني، أي محاولة تستهدف زعزعة أمن الحدود الإيرانية من قبل أي مجموعة أو دولة ستسبقها عمليات هجومية لردعها.

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