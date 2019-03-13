صور.. محكمة في العراق تسجن بغلاً بتهمة التهريب!

2019/03/13 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تحتجز مديرية جمارك السليمانية وبأمر من المحكمة؛ بغلاً منذ شهرين ويبدو أن للبغل قصته لكنه لا يستطيع روايتها لأنه غير ناطق.واستخدم هذا البغل في تهريب كبد الدجاج من إيران إلى إقليم كردستان، وبعد أن أحاطت الشرطة بهم فر مالك البغل وتم إلقاء القبض على البغل.وقال رئيس منظمة أصدقاء الحيوان “باك” […]

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