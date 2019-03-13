بدء اعمال مؤتمر اتحاد ومجالس الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي

2019/03/13 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة وفد مجلس النواب، شهدت مدينة الرباط المغربية اليوم الاربعاء، انطلاق اعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بدورته الرابعة عشر بعد انتهاء نقاشات اللجان الدائمة التي استمرت ليومين .

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