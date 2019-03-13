2019/03/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أوضحت مديرية الدفاع المدني الاربعاء، ملابسات الحريق الذي اندلع في مدينة الزعفرانية بالعاصمة بغداد، موضحة أنه لم ينجم عن خسائر بشرية.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد عبد الرحمن جودت في تصريح لـ”ناس” اليوم( 13 آذار 2019) إن “الحريق اندلع في سوق الهوى وسط مدينة الزعفرانية، مما أدى إلى احتراق أربع محلات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تتحدث لـ”ناس” عن حريق الزعفرانية NAS | موقع ناس الرسمي.

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