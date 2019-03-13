واع / توقيف مدير بلدية الحلة بقضايا فساد

2019/03/13 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب بابل / س .أ

اوقف قاضي النزاهة في محافظة بابل ، الاربعاء، مدير بلدية الحلة على ذمة التحقيق .

وذكر مصدر محلي في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قاضي النزاهة يوقف مدير بلدية الحلة على ذمة التحقيق".

وأضاف أن "التوقيف تم بقضايا تتعلق ببيع اراضي الحي الصناعي وإجراءات تقييمها".

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