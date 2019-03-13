هزيمة داعش أحييت روح المبادرة في نينوى، وآثار نينوى تحيا بمبادرات المجتمع المدني

2019/03/13 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدعم من منظمة جسر إلى … الإيطالية ضمن مشروعها مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى وبرعاية الدكتور قصي كمال الدين الاحمدي رئيس جامعة الموصل والدكتور عقيل الأعرجي رئيس جامعة الحمدانية والدكتور سعيد ابراهيم البيضاني الأمين العام للإتحاد الدولي للمؤرخين إنطلقت فعاليات المؤتمر الدولي ” آثار وتراث نينوى عمق الماضي وآفاق […]

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