مصرف اشور الدولي يعيد افتتاح فرعه في مدينة الموصل

2019/03/13 | 22:12

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مصرف أشور الدولي،الاربعاء، إعادة افتتاح فرعه في مدينة الموصل بعد تأهليه من أجل تقديم خدماته المصرفية إلى المواطنين.





وقال مصرف اشور الدولي في بيان صحفي تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "مصرف اشور الدولي للاستثمار اعاد افتتاح فرعه في مدينة الموصل اليوم الاربعاء ، بعد انقطاع دام لاكثر من اربعة اعوام نتيجة سيطرة عصابات "داعش" الاجرامية على المدينة " .

واضاف ان " اعادة افتتاح فرع المصرف سيسهم في اعادة الحركة الاقتصادية واعادة اعمار المدينة بعد ان تعرضت للتوقف نتيجة سيطرة العصابات الارهابية" .

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