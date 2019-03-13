2019/03/13 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الوافي أبوعقة

أذوق مرارةً مما أعاني لعلك يا قسي القلب ترحم

أعاني اليتم مذ أني وليدولا حضن الوذ به وانعم

يواريني إذا لاحت جواري صروف الدهر في أمر محتم

مرارته تطوف بها كؤوسٌأجاج الطعم ممزوجات علقم

يتوه الفكر حتماُ إذ رأهاوقلبي الحائر الموؤد مكلم

دروب الحزن ما أعتى مداهاوما أعتى زماني آن أقدم

على حيفي وتشريدي وسلبيمضامين الكرامة حين أقسم

كما قالوا بأنا من ترابٍوذاك القلب في ذكراك ملهم

غدى طين الفيافي ليَّ حضنٌأيا أماه وجهك فيه يرسم

لعل إن بكيت وهاج حزنييواسيني وللأدواء مرهم

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