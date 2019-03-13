تركيا: كوردستان بوابتنا للعراق ونرغب بتعزيز علاقاتنا التجارية معها

2019/03/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية التركي سداد أونال، والوفد المرافق له، وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وقال بيان لمكتب مجلس أمن إقليم كوردستان، انه "تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة، والعلاقات الثنائية، ومساعي تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في إقليم كوردستان، والقضايا ذات الاهتمام المشترك ".

وأضاف أن بارزاني أكد على رغبة إقليم كوردستان في تعزيز العلاقات الثنائية مع تركيا في كافة المجالات، بما يخدم مصلحة الجانبين ويسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أعرب نائب وزير الخارجية التركي عن "تمنياته بالتوفيق لمسرور بارزاني في رئاسة الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان"، مشيرا الى "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إقليم كوردستان، باعتبارها بوابة وجسراً يربطها مع باقي المناطق العراق".

وتابع البيان أنه "تم بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، والأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية، ودور الشركات التركية في الإقليم، في جانب آخر من اللقاء".

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