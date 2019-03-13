الخارجية العراقية تناقش مع وفد تركي زيارة اردوغان للعراق قريبا

2019/03/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد- اين]أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن عقد اجتماع تشاوري مع وفد تركي لمناقشة ملفات عدة من بينها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة [اين] نسخة منه ان الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله ونائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال، ترأسا اجتماعا تشاوريا بين البلدين في مقر وزارة الخارجية ببغداد، وبحث المتشاورون عددا من ملفات التعاون الأمني والاقتصادي وملف المياه وإعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن آلية منح سمات الدخول بين البلدين.وأضاف البيان أن المشاورات تطرقت إلى “زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد وإمكانية عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال الزيارة".

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