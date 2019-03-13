نينوى: الطلبة الموهوبون يتفوقون في مسابقة مبرمجي المستقبل العربية المقامة في الاردن

2019/03/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت المديرية العامة لتربية نينوى ،اليوم الاربعاء، بالطلبة الموهوبين الذي شاركوا في مسابقة مبرمجي المستقبل العربية التي اقُيمت بجامعة العلوم التطبيقية في الاردن ، متمنية

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