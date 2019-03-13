ترامب يخطط لتدمير

2019/03/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الميزانية الفيدرالية لعام 2020، انتقادات واسعة، بسبب تراجع حجم الأموال المخصصة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في تلك الموازنة

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