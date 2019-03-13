ميزة عبقرية “تمنع” سرقة هاتفك

2019/03/13 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة صممت آبل ميزة خادعة مدمجة في هواتف آيفون، تجعل من السهل تتبع الجهاز عند فقدانه أو سرقته.وفي حال نسيت هاتفك في المكتب، فإن تطبيق “Find My Phone” (اعثر على هاتفي) يسهل عملية تتبع الجهاز على الخريطة.ولكن الخريطة ليست جيدة إذا وقع الهاتف في كومة من الملابس، أو غيرها من الأماكن الخفية.[…]

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