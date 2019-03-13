2019/03/13 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الأمنية؛ اليوم الأربعاء؛ القبض على شاب قتل شخصين اثنين بمنطقة الوشاش شمال غربي العاصمة بغداد.وذكرت مصادر محلية؛ ان “شابا اقدم على قتل شخصين اثنين في منطقة الوشاش؛ بسلاح كلاشنكوف بسبب اندلاع مشاجرة بينهم”.وأضافت ان “القوات الأمنية القت القبض على الجاني بعد ان وصلت الى مكان الحادث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. شاب يقتل شخصين في بغداد والسبب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. شاب يقتل شخصين في بغداد والسبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).