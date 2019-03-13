قاسم ماضي: المسرح صرح ثقافي يعطي للمتفرح زاد انساني

2019/03/13 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..يتواصل العطاء العراقي في كلّ مكان، وفي هذا الإطار شهدت قاعة المتحف العربي الامريكي في ميشيغن عرض مسرحية تداعيات وطن من تأليف واخراج قاسم ماضي ، وتمثيل استبرق العزاوي ، موسيقى الفنان حسن حامد ، وادارة مسرحية الفنان صباح بقجة.

وقال مؤلف ومخرج المسرحية قاسم ماضي لـ(المستقلة) ان أنتاج عمل مسرحي تجريبي في مدن الاغتراب ليس بالأمر السهل ، لان المسرح الجاد يحتاج قاعة عرض مع مكملاته، وهذا بحاجة الى اموال طائلة ، وليس هناك من يمول هذه الاعمال ،

وأشار الى ان هذه العروض تحتاج عدد كبير من المشاهدين، الذين هم من المثقفين والمتابعين للهّم الثقافي والفني ، ولكن من يعيش حياة الغربة، بحاجة الى دفع الفواتير والركض من الصباح الى المساء من اجل لقمة العيش.

وأضاف لأنني من الذين يتابعون الحركة الثقافية والفنية الميتة والتي امثلها مثل سلحفاة تمشي ببطء، قررت أن أقدم هذا العمل، من اجل المشاهد العربي الذي يعاني الضيم والقهر، وبلده يعيش المأساة نتيجة الحروب والظلم والموت المجاني.

وأكد ماضي أن المسرح عالم متكامل وهو صرح ثقافي يعطي للمتفرح زاد انساني وعلوم معرفية متكاملة .

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