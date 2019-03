أمريكية تفوز باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!

2019/03/13 | 22:51

تفاجأت امرأة أمريكية تدعى، ديبورا براون، عندما اكتشفت أن 30 بطاقة يانصيب كانت قد اشترتها في يوم واحد فازت جميعها بجوائز مادية.

وقالت براون: "في ذلك اليوم السعيد، كنت أرى تسلسل الأرقام (1-0-3-1) في كل مكان، وأحسست برغبة في شراء بطاقات اليانصيب، وبالفعل اشتريت 20 بطاقة (Pick 4)، وصادف أن رأيت فيها تلك الرموز، فقررت شراء 10 بطاقات أخرى".وأضافت قائلة: "لقد أصبت بالصدمة عندما ذهبت لاستلام الجوائز وأخبروني أن فرصة الفوز بها واختيار التسلسل الصحيح للأرقام تبلغ 1/ 10000 فقط، لم يخذلني الحدس هذه المرة.



لا أدري بعد كيف سأنفق هذه الأموال لكن قسما منها سيذهب لترميم منزلي".When you know - you know.This super lucky Richmond, VA player won $150,000 playing Pick 4 back on Feb.



11 by purchasing 30 TICKETS of the exact same winning numbers: 1-0-3-1.



😯💚 pic.twitter.com/Dpujgs98Dq— Virginia Lottery (@VirginiaLottery) 11 марта 2019 г.





وتجدر الإشارة إلى أن المرأة أنفقت 30 دولارا فقط لشراء البطاقات الـ 30، ووصل مجموع ما ربحته إلى نحو 150 ألف دولار.المصدر: لينتا.



